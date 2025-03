Vormarsch zur Elbe

Bildrechte: imago images / glasshouseimages Den Vormarsch der US-Armeen kann das nicht aufhalten. Am 11. April treten sie zum Großangriff in Richtung der mit den Sowjets vereinbarten Haltelinie an Elbe und Mulde an. Im Harz versucht die aus Resten der deutschen Ruhrarmee und Ersatztruppenteilen neu aufgestellte 11. Armee, den Vormarsch zu stoppen. Die US-Amerikaner wollen kurz vor Kriegsende möglichst wenige Soldaten verlieren. Beim geringsten Widerstand ziehen sie Panzer und Infanterie zurück und überlassen ihren weit überlegenen Artillerie- und Bomberkräften das Feld. Ansonsten wird die "Festung Harz" weitgehend umgangen und die dort stehenden deutschen Verbände eingeschlossen.

Todesmärsche von KZ-Häftlingen

Bildrechte: IMAGO / Reinhard Schultz Für die meisten Häftlinge des KZ Mittelbau-Dora bei Nordhausen und seiner Harzer Außenlager, die bis dahin unter anderem V1- und V2-Raketen für die Wehrmacht bauen mussten, kommt die Befreiung der Lager durch die US-Amerikaner zu spät. Die SS treibt sie in Todesmärschen nach Osten. Tausende werden getötet. So ermorden Angehörige von NSDAP, SS, SA und Luftwaffe am 13. April 1945 in der Isenschnibber Feldscheune bei Gardelegen über 1.000 KZ-Häftlinge. In Farsleben werden am selben Tag 2.500 in einem Zug festsitzende jüdische SS-Geiseln aus dem KZ Bergen-Belsen durch US-Truppen gerettet.

Die Zerstörung von Zerbst

Relativ schnell stoßen die US-Truppen nördlich und südlich des Harzes auf den Raum Magdeburg und den Großraum Halle-Leipzig vor. Wirklich schwere Kämpfe sind auf dem Weg dorthin eher selten. Dort, wo sich ernsthafter Widerstand formiert oder erwartet wird, setzen die US-Streitkräfte massiv Bomber und Artillerie ein. So wird das anhaltische Zerbst ab dem 16. April bei einem schweren Bomberangriff und anschließendem tagelangen Artillerie- und Tieffliegerbeschuss zu 80 Prozent zerstört.

Rettung von Halle und Kämpfe in Leipzig

Bildrechte: imago/Karl Heinz Mai/Fotothek Mai Halle drohen die US-Amerikaner das gleiche Schicksal an. Einer Gruppe von Bürgern um den Seekriegshelden des Ersten Weltkrieges, Felix Graf von Luckner, gelingt es, den Kampfkommandanten der Wehrmacht mit seinen Truppen zum Abzug zu bewegen. Der Saale-Stadt bleibt ein Bombardement erspart. Am 17. April ziehen US-Truppen kampflos ein. Anders sieht es im benachbarten Leipzig aus. Dort werden bei Kämpfen bis zum 20. April 200 deutsche Soldaten, Volkssturmmänner und Hitlerjungen sowie 20 US-Soldaten getötet. Zur gleichen Zeit wird das 20 Kilometer entfernte Eilenburg an der Mulde, das kurz zuvor zur "Festung" erklärt worden war, durch dreitägigen US-Artilleriebeschuss zu zwei Dritteln zerstört.

Schlacht um Bautzen

Bildrechte: imago images / Daniel Schäfer Noch härter und verlustreicher sind die Kämpfe in Ostsachsen. Am 16. April starten die sowjetischen Armeen an Oder und Neiße den Großangriff auf Berlin. Im Süden soll die 2. Polnische Armee über Bautzen auf Dresden vorstoßen. Um Bautzen entwickelt sich in der Folge eine mehrtägige, äußerst blutige Schlacht. Ab 21. April kommt es dabei zur letzten größeren und erfolgreichen deutschen Panzeroffensive des Zweiten Weltkriegs. Mehrere polnische Verbände werden vollständig aufgerieben, tausende polnische und sowjetische Soldaten getötet. Auch auf deutscher Seite sind die Verluste hoch. Zudem kommt es im Zuge der Kampfhandlungen in Ostsachsen auf beiden Seiten zu schweren Kriegsverbrechen.

Kriegsverbrechen gegen Zivilbevölkerung

Bildrechte: IMAGO/Gemini Collection Auch die Zivilbevölkerung wird Opfer massiver Kriegsverbrechen. Eine erstmals 2002 im Leipziger Universitätsverlag erschienene wissenschaftliche Arbeit geht für den Zeitraum vom 16. April bis 9. Mai allein in Ostsachsen von über 700 willkürlich getöteten Zivilisten durch sowjetische und polnische Truppen aus. Hinzu kommen zahlreiche Vergewaltigungen. Nach Jahren des Krieges und der NS-Verbrechen in ihren Heimatländern entlädt sich der Hass sowjetischer und polnischer Soldaten auch an der deutschen Bevölkerung. Entsprechend fanatisch ist der Kampfgeist der Wehrmacht- und Waffen-SS-Verbände, die ebenfalls hunderte Kriegsgefangene töten. Kriegsmüde deutsche Soldaten und Zivilisten laufen zudem Gefahr, durch fliegende Standgerichte und Greifkommandos aufgehangen oder erschossen zu werden.

"Armee Wenck" zieht ab

Bildrechte: imago/United Archives International Ungeachtet dessen ist die Bereitschaft, sich eher den US- als den sowjetischen Truppen gefangen zu geben, weitaus höher. Zahlreiche deutsche Truppen und Zivilisten versuchen in den letzten Kriegstagen auf der Flucht vor der Roten Armee noch über die Elbe zu gelangen. Auch die 12. Armee des Generals der Panzertruppe Walter Wenck strebt in den letzten Kriegstagen der Elbe zu. Der Großverband gilt als Hitlers letzte Hoffnung auf einen Entsatz von Berlin. Doch ihre Kräfte reichen nicht. Die Armee Wenck bleibt 30 Kilometer südwestlich von Berlin liegen. Am 1. Mai – sechs Tage zuvor hatten sich sowjetische und US-Truppen bei Torgau getroffen – zieht sich die 12. Armee nach Westen zur Elbe zurück.

Flucht über die Elbe

Bildrechte: imago/Leemage Über einen entlang der gesprengten Elbe-Brücke bei Tangermünde verlaufenden Behelfssteg erreichen am 6. Mai viele ihrer meist blutjungen Soldaten das westliche Ufer. Unter ihnen ist auch der 18-jährige Hans-Dietrich Genscher aus Reideburg bei Halle. In US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft erlebt er am 8. Mai 1945 die Gesamtkapitulation der Deutschen Wehrmacht und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, das zugleich auch die Teilung Deutschlands einleitet. 45 Jahre später wird der ehemalige Soldat, der das Kriegsende in Mitteldeutschland erlebte, als Bundesaußenminister an der Wiedervereinigung seines Vaterlandes mitwirken.