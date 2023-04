Himmlers Hexenkartothek Hexenwahn im 20. Jahrhundert

Ab 1935 durchkämmten 14 hauptamtliche Mitarbeiter über 260 Bibliotheken und Archive im gesamten Reich, später auch in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten, auf der Suche nach Spuren von Hexenprozessen seit dem Mittelalter. Diese Recherchen erfolgten meist verdeckt. Die Mitarbeiter gaben sich nur selten als Angehörige des SD zu erkennen. Bis zur "kriegsbedingten" Einstellung der Arbeiten im Januar 1944 entstanden so 33.846 großformatige Karteibögen. Auf den DIN A4 großen Blättern wurden - soweit bekannt - Name, Adresse, Familienverhältnisse, Verhaftungsdaten, Prozessverlauf, Geständnis, Urteil und Hinrichtung der als Hexe oder Hexer Verurteilten erfasst.

Neben diesen sogenannten Hexenblättern gehörten zur Kartothek auch Abschriften, Aktenkopien, regional gegliederte Bibliographien und geplante eigene Publikationen und Filmprojekte. Außerdem eine Urkunden-, Orts-, Personen-, Literatur- und Archivdatei.

Klar ideologischer Auftrag

Heinrich Himmler Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Himmlers Beschäftigung mit der Hexenverfolgung schien zuerst seinem privaten Interesse zu entspringen. In der Familie Himmler erzählte man sich, in den Reihen der eigenen Ahnen auch eine verfolgte Hexe zu haben. Doch Heinrich Himmler verfolgte mit diesen Forschungen einen klaren ideologischen Auftrag. Er sah in der Hexenverfolgung ein Verbrechen der katholischen Kirche und den Versuch, altgermanisches Erbe zu vernichten.

Himmler gab dem H-Sonderauftrag darum auch einen klaren Auftrag: Das Wirken von Hexen sei als letztes Wirken eines altgermanischen Glaubens und Ausüben altgermanischer Rituale aufzufinden. Die Dokumente der Hexenprozesse sollten propagandistisch genutzt werden.

Blutzoll der arischen Rasse