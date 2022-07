Bereits im Februar 1945, auf der Konferenz von Jalta , hatten sich der amerikanische Präsident Roosevelt, der britische Premier Churchill und der sowjetische Staatschef Stalin über die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen geeinigt. Thüringen sollte nach diesen Plänen zur sowjetischen Zone gehören. Die Amerikaner bereiteten darum die Übergabe ganz Thüringens an die Sowjets für Anfang Juli vor, hielten diese Pläne aber geheim. Auch Oberbürgermeister Rudolf Paul erfuhr erst einen Tag zuvor, dass die Amerikaner Gera am 1. Juli 1945 verlassen.

Was sich am 2. Juli in Gera abspielte, verbreitete sich schnell in ganz Thüringen. Auch in anderen, weiter westlich gelegenen Städten versuchte man in den darauffolgenden Tagen den Geraern nachzueifern und die russischen Truppen freundlich zu begrüßen. Bis zum 7. Juli waren alle Amerikaner aus Thüringen abgezogen und das Land nun fest in sowjetischer Hand.