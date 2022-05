Andreas Bräuer, Unternehmer aus Pausa bei Plauen und erfahrener Reenactmentdarsteller, spielt den Deutschen Oberst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Reenactment-Dreh in Thüringen Im Rahmen der Sendung MDR-ZEITREISE “Kriegsende in Mitteldeutschland“ fanden die Reenactment-Dreharbeiten nicht am eigentlichen Schauplatz in Sachsen, sondern in Thüringen statt. Denn der ansässige Natur- und Heimatverein Niederzimmern hat Erfahrungen damit, die Geschehnisse aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges nachzustellen. Das konnte der Verein bereits in sieben Dokumentationen beweisen. Darin spielen sie Szenen des Kriegsgeschehens vom Frühjahr 1945 nach.