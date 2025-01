So ist es vielerorts in Magdeburg - wie auch am Breiten Weg, einst eine prachtvolle Barockstraße. Stadtführer Bernd Rosenburg erzählt, er werde oft gefragt, wo es denn zum Zentrum gehe - aber im klassischen Sinne habe das Magdeburg nicht mehr. Denn die Innenstadt wurde beim Bombenangriff 1945 zu 90 Prozent zerstört.

Bildrechte: IMAGO / piemags Viele Lücken wurden zwar in den vergangenen Jahrzehnten geschlossen, aber nicht einheitlich: Es gibt Stalinbauten, typische DDR-Platten, moderne Einkaufszentren, das Hundertwasserhaus. Dazwischen stehen nur noch wenige Gründerzeithäuser wie am Hasselbachplatz, die den Bombenangriff am 16. Januar 1945 überstanden haben. Magdeburg stand im Zweiten Weltkrieg weit oben auf der Liste der Angriffsziele der Alliierten, erklärt Mathias Tullner, Geschichtsprofessor an der Magdeburger Uni: "Nicht bloß im Ersten, auch im Zweiten Weltkrieg war Magdeburg eine der waffenstrotzenden Metropolen hier in Mitteldeutschland. Also gab es wirtschaftliche Ziele."

Gegen 11 Uhr am 16. Januar bombardierte die amerikanische Luftflotte die Industrieanlagen. Der Rest der Stadt blieb zunächst verschont und wähnte sich in Sicherheit. Doch um 21:28 Uhr fielen die ersten Bomben auf Magdeburgs Innenstadt.

Bildrechte: IMAGO / piemags Britische Bombereinheiten brauchten nur etwas mehr als eine halbe Stunde, um ein Inferno auszulösen, erzählt Tullner: "Am Anfang wurden schwere Sprengbomben geworfen, damit die Dächer abgedeckt und die Scheiben zerschlagen wurden. Viel Brennbares kam zum Vorschein. Dann erfolgte der Angriff mit Brandbomben aller Art, darunter auch Phosphor." Sie lösten in der Stadt den gefürchteten Feuersturm aus, der auch Dresden einen Monat später treffen sollte. Lange geisterte die Zahl von 16.000 Opfern durch Magdeburg. Erst in den 80er-Jahren korrigierte ein Historiker diese Zahl auf 2.000.

Die Gemeinde Pechau nahe Magdeburg wurde bei einem weiteren Bombenangriff am 21. Januar 1944 bombardiert. Der Angriff galt vermutlich auch diesmal den Industrieanlagen im Süden der Stadt Magdeburg. In Pechau kamen bei diesem Angriff 13 Personen uns Leben. Das Elbdorf wurde durch die Bomben fast vollständig zerstört. Auf dem Pechauer Kirchfriedhof befindet sich ein Denkmal zur Erinnerung an die Kriegstoten.

Doch die Verluste des Krieges insgesamt waren weitaus verheerender für Magdeburg: Nach 1945 lebten hier nur noch 90.000 Menschen - zuvor waren es vier Mal so viele. Damit musste die Stadt zum zweiten Mal neu anfangen: 1631 hatte eine Feuersbrunst im 30-jährigen Krieg die damals einflussreiche Ottonen- und Hansestadt völlig zerstört. Diese doppelte Zäsur ist eine Besonderheit, betont Geschichtsprofessor Tullner: "Die Magdeburger Geschichte ist mehrfach gebrochen worden, während Dresden doch eine fast ungebrochene Tradition hat und diese Katastrophe deshalb umso mehr empfinden musste. Aber auch in Magdeburg ist dieses Bewusstsein für die Katastrophe heute noch da."