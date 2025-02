Den schwärzesten Tag in ihrer Geschichte erlebt die Stadt knapp drei Monate später, am 20. Februar 1945. Wieder wird Meuselwitz eher durch Zufall zum Ziel. Das geplante Hauptziel des Nachtangriffs der britische Royal Air Force ist das Treibstoffwerk Böhlen südlich von Leipzig, das wie die Werke in Tröglitz oder Leuna Benzin aus Kohle herstellt. Die Westalliierten wollen damit die deutsche Luftwaffe treffen, der Achillesferse der deutschen Kampfkraft im Krieg.

Wegen Orientierungsschwierigkeiten in der Dunkelheit und starker Flakabwehr verfehlen die britischen Bomber ihr Ziel Böhlen weitgehend. So kommt es zu Angriffen auf Zweitziele, zu denen auch Meuselwitz gehört. Wieder haben die Meuselwitzer Pech, denn wieder liefert ein "dummer" Zufall den Grund für die Bombardierung. Nahezu auf die gesamte Stadt fallen die Bomben, 140 Tonnen werden abgeworfen. Ein Großteil der historischen Bebauung wird vernichtet. Zwei Luftangriffe reichen, um 85 Prozent der Gebäude zu zertrümmern oder zu beschädigen. Damit ist Meuselwitz kurz vor Kriegsende fast vollständig zerstört.

Mehr als 1.000 Bomben gehen während des Krieges über der Kleinstadt nieder - davon mehr als die Hälfte am 20. Februar 1945. Auch wenn auf Meuselwitz, verglichen mit anderen Thüringer Städten, zahlenmäßig weniger Bombenlast fällt, müssen doch überall in der Stadt Menschen Furchtbares erleben. Dieser schwarze Tag, an dem nur 15 Prozent der Gebäude unversehrt bleiben, brennt sich tief in das Gedächtnis der Stadt ein.



Bedeutende und das Stadtbild prägende Bauten, wie das Schloss, werden schwer beschädigt und später abgerissen. Die historisch gewachsene Innenstadt mit ihrer vielfältigen Bebauung geht im Krieg weitestgehend verloren. Gebäude, die Meuselwitz über Jahrhunderte ausgemacht haben, gibt es heute nicht mehr. Nur die Orangerie wird in den 1950er-Jahren grob wiederaufgebaut und erst nach der Wende vollständig restauriert.