Gegen 9 Uhr greifen US-amerikanische P-51-Jagdflugzeuge "Mustang" in das Gefecht ein. In den Nacht- und frühen Morgenstunden war dies wegen der schlechten Sichtverhältnisse nicht möglich. Noch bis zum Nachmittag tobt in Struth der Häuserkampf. Nachdem starke US-Kräfte mit Panzern auf Dingelstädt vorstoßen und damit die linke Flanke der Kampfgruppe Worgitzki in Küllstedt und Struth bedrohen, erhält ihr Kommandeur die Genehmigung zum Rückzug. Dabei geraten die aus Struth auf Küllstedt zurückgehenden deutschen Soldaten in einen zweiten Tieffliegerangriff.