Das Schiff war für Kreuzfahrten gebaut worden, aber auch eine mögliche Nutzung als Hospitalschiff war berücksichtigt worden. Die Aufzüge waren für Krankenbetten ausgelegt und in den Kabinen waren Rohre für die Sauerstoffversorgung verlegt worden. Auf seiner ersten regulären Fahrt lief das Schiff am 2. April 1938 London an, um den in England lebenden Deutschen und Österreichern Gelegenheit zu geben, über den bereits erfolgten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich abzustimmen. Nach dem Kriegsbeginn wurde die "Wilhelm Gustloff" der Kriegsmarine als Lazarettschiff übergeben und lag als Wohnschiff in Gotenhafen (heute Gdynia).

Das leer gepumpte Schwimmbad im Unterdeck: Hier schlagen die ersten Torpedos ein. Bildrechte: IMAGO Die letzte und todbringende Reise des Schiffes beginnt Ende Januar 1945. Die Rote Armee rückt näher. Die "Wilhelm Gustloff" soll Flüchtlinge aus Ostpreußen über die Ostsee nach Westen bringen. Sie ist inzwischen militärisch grau gestrichen, obwohl für neutrale Schiffe die Farbe Weiß vorgeschrieben ist. 7.956 Menschen werden an Bord offiziell registriert, doch es wird geschätzt, dass weitere 2.500 Flüchtlinge den Weg auf die Decks fanden. Das Schiff konnte nur vier seiner 18 Motorrettungsboote für je 96 Personen mitnehmen. Vier Kapitäne sind an Bord. Sie ringen stundenlang miteinander um eine Antwort auf die Frage, wie und wann das Schiff seinen gefahrvollen Weg nehmen soll. Am Ende entscheidet einer der vier, dass das Schiff wegen seiner Überladung durch tiefere Gewässer fahren soll. Weil deutsche Minenleger unterwegs sind, werden Positionslichter gesetzt, um Kollisionen zu vermeiden. Die "Wilhelm Gustloff" ist nun leicht auszumachen. Am Abend des 30. Januar, kurz nach 21 Uhr wird sie schließlich von drei sowjetischen U-Boot-Torpedos getroffen.

Grauenvolle Szenen im Unterdeck

Der damals 18 Jahre alte Zahlmeister-Assistent überlebt den Untergang der "Gustloff". Bildrechte: IMAGO Der Treffer mittschiffs hat das leer gepumpte Schwimmbad im Unterdeck getroffen, Notunterkunft vieler Marinehelferinnen. Dort spielen sich grauenvolle Szenen ab. "Unter den Füßen der Flüchtenden waren Menschenleiber, meist Frauen und Kinder, gefallen, niedergerissen, totgetrampelt", erinnert sich der Augenzeuge Heinz Schön, damals ein 18-jähriger Zahlmeister-Assistent. "Willenlos werde ich nach oben getragen, eingeklemmt in ein tobendes schreiendes Menschenbündel, in dem sich einer an den anderen klammert." Nur eine Hand voll Menschen entkommen der Todesfalle. "Auf den zwei Meter breiten Treppen hoch zu den Decks bildete sich schnell ein Teppich aus Toten", so Schön. Es starben Schwache, es starben Kinder, und es starben diejenigen, die den Gestrauchelten aufhelfen wollten.