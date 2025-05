"Hitlers letzte Hoffnung"

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Heinrich_Hoffmann Als "Hitlers letzte Hoffnung" gilt nun die 12. Armee des General Wenck. Mit den angeblichen Worten – "Wenck, in ihre Hände lege ich das Schicksal Deutschlands" – befiehlt Hitler am 25. April seinem jüngsten Armeeführer, das mittlerweile eingeschlossene Berlin von Südwesten her zu entsetzen. Zugleich sollen die eingekesselten Reste von Busses 9. Armee von Südosten auf Berlin vorstoßen, was natürlich völlig illusorisch ist. Immerhin setzt sich Wencks 12. Armee in den frühen Morgenstunden des 26. April aus ihren Bereitstellungsräumen im Fläming nach Nordosten auf Potsdam und Berlin in Bewegung. Es ist der allerletzte Angriff der Wehrmacht in diesem Kriege. Wider Erwarten kommen die deutschen Divisionen in dem schwierigen Waldgelände beiderseits der Reichsautobahn München-Berlin zunächst gut voran. Ein Spaziergang ist der Vorstoß aber keineswegs. Der damalige Gefreite Hans-Dietrich Genscher erinnert sich später, dass er hier seinen ersten Toten sieht. Es ist ein Kamerad, der seinen Stahlhelm abgenommen hat und einen Kopfschuss erhält.

Realitätsfernes Operieren im "Führerbunker"

Bildrechte: IMAGO / United Archives International Der Vorstoß der Armee Wenck lässt Hitler wieder von großen militärischen "Operationen" träumen. Man müsse in Berlin nur zwei bis vier Tage aushalten, bis Wenck und vielleicht auch Busse herankämen und die Reichshauptstadt befreien würden, schwadroniert er während einer Lagebesprechung im "Führerbunker". Doch der Rest der mittlerweile auf ein kleines Waldstück östlich von Halbe zusammengedrückten 9. Armee Busses kämpft längst nur noch um das eigene Überleben. Und auch die 12. Armee von Wenck kommt immer schwerer voran. Am 28. April erreichen ihre Voraustruppen den Krankenhauskomplex Beelitz-Heilstätten. Hier werden 3.000 verwundete deutsche Soldaten aus dem Zugriff der Roten Armee befreit und durch Vermittlung des Roten Kreuzes an die US-Amerikaner übergeben.

"Spitze Wenck liegt fest"

Einen Tag später erreichen die Spitzen der 12. Armee Ferch am Schwielowsee. Von hier sind es noch 15 Kilometer bis Potsdam und 30 Kilometer bis zum Rand des Berliner Kessels. Doch für einen weiteren Vormarsch reichen die Kräfte nicht. Stattdessen werden Wencks abgekämpfte Verbände nun selbst durch Angriffe seitens der zahlenmäßig hoch überlegenen sowjetischen Truppen bedroht.

Bildrechte: imago images / Photo12 In der Nacht zum 30. April geht ein Funkspruch des Chefs des Wehrmachtführungsstabes, Generaloberst Alfred Jodl, bei Hitler ein: "Spitze Wenck liegt südlich Schwielowsee fest. 12. Armee kann daher Angriff auf Berlin nicht fortsetzen." Damit sind auch Hitlers letzte "Endsieg"-Phantasien geplatzt. Noch am selben Tag begeht er im "Führerbunker" Selbstmord. In der Militärgeschichtsschreibung gilt bis heute als fraglich, ob Wenck überhaupt jemals vorhatte, auf Berlin zu marschieren. Für viele seiner meist sehr jungen Soldaten hätte der Kampf um die Reichshauptstadt wohl den sicheren Tod bedeutet. Der damalige Pionier-Gefreite Genscher ist sich jedenfalls zeitlebens sicher, dass es Wenck darum gegangen sei, seine Armee nicht sinnlos zu verheizen. Stattdessen habe er sie und andere deutsche Soldaten zur Elbe und damit in die amerikanische Gefangenschaft geführt.

Rettung für Zehntausende Eingeschlossene

Bildrechte: IMAGO / imagebroker Und in der Tat ermöglicht erst Wencks Vorstoß auf Potsdam der dortigen Garnison den Ausbruch und die anschließende Aufnahme durch die 12. Armee. Das Gleiche gilt für die etwa 20.000 Soldaten der 9. Armee und die etwa 5.000 Zivilisten, die sich geradeso aus dem Kessel von Halbe bis zur Armee Wenck durchschlagen können. Genscher erinnert sich später an die ersten Angehörigen dieser Armee, die ihm damals im Raum Treuenbrietzen entgegenkamen. Es waren vom Kampf schwer gezeichnete Stabsoffiziere mit Sturmgewehren, die nur knapp ihrer physischen Vernichtung entgangen waren und denen man das auch ansah.

Ein Holzsteg über die Elbe

Bildrechte: imago/United Archives International Nach der Aufnahme der dem Halbe-Kessel knapp entkommenen Verbände zieht sich die 12. Armee nach Westen zur Elbe zurück, dicht gefolgt von sowjetischen Truppen. Bei Tangermünde erreicht die Armee Wenck Anfang Mai den Strom, dessen westliches Ufer bereits von den US-Amerikanern besetzt ist. Über einen schmalen Holzsteg, der über die Trümmer der gesprengten Elbebrücke verläuft, erreichen kurz vor Kriegsende am 6. Mai zehntausende deutsche Soldaten und Zivilisten das rettende Westufer des Flusses. Auch der 18-jährige Hans-Dietrich Genscher ist unter ihnen. Noch Jahrzehnte später erinnert er sich, wie er über die reißende Elbe balanciert, während von hinten sowjetische Granaten einschlagen.

Kriegsende in US-Gefangenschaft

In US-Gefangenschaft erlebt der junge Mann aus Reideburg bei Halle kurz darauf die Gesamtkapitulation der Deutschen Wehrmacht und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa mit. Bereits im Juli 1945 wird er aus der Gefangenschaft entlassen und kehrt in seine Heimat zurück. 1952 geht er in den Westen, wo er 45 Jahre nach Kriegsende als Bundesaußenminister an der Wiedervereinigung seines Vaterlandes mitwirkt. General Wenck, der Genscher und die Mehrzahl der anderen blutjungen Soldaten der 12. Armee statt im Kampf um Berlin zu verheizen über die Elbe in amerikanische Gefangenschaft geführt hat, erlebt die Deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 nicht mehr mit. Er stirbt 1982 bei einem Autounfall in Österreich.