Die Werke um Leuna stehen auf der Angriffsliste weit oben, aber auch die Städte Halle und Leipzig. Zum Schutz vor Angriffen werden immer mehr Flakgeschütze aufgestellt.



Am Anfang des Krieges dienen hier ausgebildete Truppen, am Ende sind es vor allem Jugendliche, insgesamt rund 200.000. So kommt der Krieg mit den Luftangriffen der Alliierten auch in die kleinsten Dörfer.



Der Mitteldeutsche Flakgürtel führt in einem Bogen von Halle über Merseburg bis nach Zeitz. Am Ende werden es über 1.000 schwere Geschütze und hunderte kleinere sein. Nur Berlin und das Ruhrgebiet sind ähnlich geschützt.



Die Bomberpiloten fliegen in die Region in der Regel von Norden oder von Südwesten, von Thüringen kommend. Die Lage der Geschütze zeigt: Der Schutz gilt zwar auch den Städten, vielmehr aber der Kriegsindustrie.



Auch deshalb gibt es die ersten Großangriffe auf Leuna erst 1944 – dann um so intensiver. Die Flotten der Alliierten werden größer und fliegen mit Geleitschutz ihre Ziele an (in den ersten Kriegsjahren war Geleitschutz nicht möglich, da die Reichweiten der alliierten Jagdflugzeuge zu klein waren, um Mitteldeutschland zu erreichen). Oft sind rund 1.000 Maschinen gleichzeitig in der Luft. Die Flugabwehr ist wirkungslos. Für die Bevölkerung bleibt nur der Weg in die Luftschutzräume.



Am 12. Mai 1944 beginnt die sogenannte Treibstoffoffensive gegen die mitteldeutsche Chemieindustrie. Insgesamt über 900 Bomber machen sich auf den Weg und teilen sich die Ziele auf: Leuna, Krumpa, Böhlen und Zeitz. Auch die umliegenden Dörfer geraten nun ins Fadenkreuz des Krieges.



Es folgt Angriff auf Angriff, bald Tag und Nacht. Um Leuna wird die Schlacht um den Sprit geschlagen, die die Nazis verlieren werden.