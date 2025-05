Gleisbau Reckmann war eines von mehreren Bau-Unternehmen, die an der Errichtung des KZ-Komplexes Auschwitz mitarbeiteten. Der Historiker Dr. Stefan Hördler hat sich intensiv mit ihrer Rolle beschäftigt.

Dr. Stefan Hördler: "Zivile Baufirmen haben in einer unglaublich großen Dimension am Bau des Konzentrationslagersystems mitgewirkt. Diese Lagerkomplexe, wie zum Beispiel Auschwitz, haben eine Größenordnung einer Stadt, es ist eine enorme Infrastruktur, die dahintersteht. Und das ist eine Dimension, die von einigen einzelnen Firmen nicht mehr gestemmt werden kann, sondern durch eine große Anzahl verschiedener Firmen und Gewerke realisiert wird."

Die kurze Notiz im Bautagebuch der Firma Reckmann aus dem Mai 1944 liest sich unauffällig: "Die am 17., 18. und 20.V.1944 eingegangenen Waggon mit Material konnten bisher nicht entladen werden, da stündlich Gleise durch Sondertransporte besetzt waren."

Die Baustelle, um die es hier geht, ist das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Und "Sondertransporte" ist eine Bezeichnung der SS, so bezeichnete sie die Züge mit den Deportierten. Die Firma Reckmann konnte in diesem Fall Material nicht entladen, weil Tausende Menschen nach Auschwitz gebracht wurden. Es war der Auftakt des sogenannten "Ungarn-Programms": Unmittelbar nach der Ankunft in Auschwitz wurden zwischen Mai und Juli 1944 mindestens 325.000 jüdische Menschen aus Ungarn ermordet. Und die Arbeiter der Firma Reckmann arbeiteten währenddessen weiter.

Bilder, die heute unsere Vorstellung von den Abläufen im KZ Auschwitz Birkenau prägen, sind Fotografien der SS. Der Erkennungsdienst der politischen Abteilung des KZ dokumentierte in einer Fotoserie von 1944, wie jüdische Menschen aus Ungarn den Selektionsprozess durchlaufen. "Umsiedlung der Juden aus Ungarn" ist der zynische Titel des daraus entstandenen Foto-Albums, das den Krieg überdauerte. Es sind Aufnahmen, die sich in unser ikonisches Gedächtnis eingebrannt haben. Kurz zuvor waren die Menschen mit Zügen direkt im Lager Auschwitz-Birkenau angekommen. Bildrechte: USHMM Nr. 77240

Es ist jedoch kaum bekannt, dass der Gleisanschluss direkt ins Lager erst im Mai 1944 fertiggestellt wurde. In der Zeit davor endete die Mehrzahl der Züge an der sogenannten "Alten Judenrampe" in der Nähe des Güterbahnhofs Auschwitz. Von dort wurden durch SS-Fahrbereitschaft die Menschen mit Lastwagen nach Auschwitz-Birkenau gefahren. Eine Logistik, die aufgrund der sich erhöhenden Anzahl von Deportierten der SS schlichtweg zu aufwändig wurde. Der Weg direkt ins Lager, unmittelbar in die Nähe der Krematorien, sollte den Ablauf von Selektion und Ermordung "vereinfachen"

In der ersten Hälfte des Jahres 1943 wurden die neuen, größeren Gaskammern und Krematorien in Auschwitz-Birkenau fertiggestellt. Kurz darauf begann die Auflösung der Ghettos Sosnowitz und Bendzin, tausende Jüdinnen und Juden wurden nach Auschwitz-Birkenau gebracht. Es ist eine Deportationswelle, die die SS kaum bewältigt.

In Folge vier des Podcasts "NS-Cliquen - Von Menschen und Mördern" zitiert Dr. Stefan Hördler einen Befehl von Hans Aumeier, dem damaligen Schutzhaftlagerführer von Auschwitz, also de facto dem stellvertretenden Lagerkommandanten, der dem gesamten Standort dienstfrei gab, mit einer Begründung: "Als Anerkennung für die in den letzten Tagen von allen SS-Angehörigen geleistete Arbeit anlässlich der Sonderaktion" - und das meint die Ermordung der Jüdinnen und Juden aus Sosnowitz und Bendzin – "hat der Kommandant befohlen, dass am Sonnabend, dem 7.8. 1943, die Gaskammern in Auschwitz-Birkenau, 13 Uhr bis einschließlich Sonntag, den 8.8.1943, jeglicher Dienstbetrieb ruht." Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Die Abläufe von der Ankunft bis zur Ermordung der Menschen hatte für die SS-Männer anscheinend so viele Überstunden gefordert, dass Schutzhaftlagerführer Aumeier für sie eine Pause festlegte. Und in den Wochen darauf wurde dann die Entscheidung getroffen, den Gleisanschluss bis ins Lager hinein zu verlängern. Den Auftrag erhält die Firma Reckmann, die bereits seit Kriegsbeginn für die SS in den besetzten Gebieten tätig ist.

Die Firma Reckmann hatte bereits vor dem Auftrag für das KZ Auschwitz-Birkenau von Zwangsarbeit profitiert. Mit Niederlassungen in Krakau, Warschau, Lemberg, Kattowitz und Bromberg hatte sie weit verzweigte Beziehungen und erhielt Bauaufträge für Straßen, Brücken oder Gleisanlagen. Das Ausnutzen von Zwangsarbeitern war dabei gang und gäbe – und auch die Tatsache, dass viele dieser Menschen die Arbeit nicht überlebten: aufgrund von schlechter Ernährung, Unfällen und Misshandlungen. Bildrechte: Fritz Unger

So schreibt der Inhaber Richard Reckmann im November 1941 über Bauarbeiten in Ternopil (heute Ukraine): "Die schlimmsten Erfahrungen mussten wir mit den russischen Kriegsgefangenen machen, die zwar jeden Tag auf der Baustelle sind, deren Arbeitsleistungen jedoch nicht im Geringsten befriedigen. Wie die Zahl der Kriegsgefangenen zusammengeschrumpft ist, geht daraus hervor, dass wir vor ca. sechs Wochen, also zu Beginn, 400 Kriegsgefangene hatten. Heute sind es noch 125 Mann. Die anderen sind inzwischen verstorben." Bildrechte: Fritz Unger

Eine Sicht, die im Schriftverkehr der Firma immer wieder zu finden ist, so der Historiker Dr. Stefan Hördler: "Und was auffällt, ist, dass die Lebensbedingungen überhaupt keine Rolle spielen, sondern die Unzufriedenheit über Arbeitsleistungen, weil diese Menschen schlichtweg versterben, und sie versterben aufgrund der Gewalt, der unzureichenden Ernährung und vieler anderer Aspekte, die aber keine Rolle spielen. Die Unzufriedenheit richtet sich nicht auf die lebensfeindlichen Umstände, sondern ausschließlich auf die dadurch mangelnde Arbeitsleistung."

Im Schriftverkehr mit der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei in Auschwitz zum Gleisanschluss und der neuen Rampe gibt sich die Firma durchaus selbstbewusst. Inzwischen arbeiten KZ-Häftlinge für die Firma und auch deren Arbeitsleistung scheint nicht zufrieden zu stellen. Es zeigt sich, dass das Kräfteverhältnis zwischen SS und Baufirma keinesfalls einseitig verteilt ist und die Konversation so stattfindet, als würde es sich um ein Bauvorhaben im öffentlichen Raum handeln, in dem Auftraggeber und Ausführender über die Umstände diskutieren.

"Gerade bei Oberarbeiten kommt es darauf an, möglichst immer die gleichen Leute beisammenzuhalten, um das dauernde Anlernen zu vermeiden. Ich bitte deshalb höflichst, dafür besorgt zu sein, dass mir für die Gleisarbeiten eine ständige Kolonne belassen bleibt, wie dies auch früher bei den für die Reichsbahn ausgeführten Arbeiten der Fall war." (Firma Reckmann, am 1.Februar 1944 an die Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei in Auschwitz)

Den Baufortschritt dokumentiert die Firma in einem Bautagebuch. Und so ist heute nachvollziehbar, dass die Bauarbeiten auch während der Ankunft der Deportierten stattfinden. Mehrere Einträge sprechen von "Sondertransporten" – dem zynischen Wort der SS für die Deportation von Menschen ins KZ.