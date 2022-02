"Blitzkrieg" im Westfeldzug

Das nötige Selbstvertrauen oder - besser gesagt - den nötigen Größenwahn, ein solches strategisches Risiko einzugehen, haucht ihm und seinen Generalen der überraschend schnell und vollständig errungene Sieg über Frankreich im Mai/Juni 1940 ein.

Generaloberst Franz Halder (links) und Generalfeldmarschall Erich von Manstein (rechts), vermutlich 1942. Bildrechte: imago/ZUMA/Keystone Der deutsche "Blitzkrieg" im Westfeldzug ist das Paradebeispiel für den von deutschen Militärs entwickelten schnellen Bewegungskrieg mit starken Panzerverbänden. Die in einer einzigen Panzergruppe zusammengefasste Masse der deutschen Panzerdivisionen stößt durch die belgischen Ardennen, setzt bei Sedan über die Maas und schwenkt durch den Norden Frankreichs zur Kanalküste. Durch diesen vom späteren Generalfeldmarschall Erich von Manstein erdachten "Sichelschnitt" (der Begriff stammt von Winston Churchill) werden in Flandern 1,7 Millionen französische, britische und belgische Soldaten eingeschlossen. Das sind fast 60 Prozent der gegnerischen Streitmacht.

Sieg über Frankreich

Ein deutscher Panzerspähwagen beim Vormarsch in Frankreich, Juni 1940. Bildrechte: IMAGO / UIG Es ist eine der gewaltigsten Umfassungsschlachten der Kriegsgeschichte. Und es ist die Vorentscheidung zum deutschen Sieg über Frankreich, der am 22. Juni 1940 mit dem Waffenstillstand von Compiègne besiegelt wird. Der Triumph über den bis dahin als stärkste Militärmacht der Welt geltenden "Erzfeind" beeinflusst die weitere deutsche Kriegführung maßgeblich. Die Wehrmachtführung sieht im Frankreichfeldzug den Beweis, dass sie in blitzschnellen Entscheidungsschlachten auch Kriege gegen strategisch überlegene Gegner gewinnen kann.

Sowjetunion als "Sandkastenspiel"

Hitler, OKH-Chef von Brauchitsch sowie OKW-Chef Keitel (v.r.n.l.) bei einer Lagebesprechung, Juli 1941. Bildrechte: imago images/KHARBINE-TAPABOR Berauscht vom schnellen Sieg in Frankreich, glaubt Hitler, auch die Sowjetunion in einem "Blitzkrieg" vernichten zu können. Er hält das viel größere, bevölkerungs- und rohstoffreichere und damit strategisch überlegene Land für einen "Koloss auf tönernen Füßen" und einen "Feldzug gegen Russland" für ein "Sandkastenspiel". Hatten Hitler und seine Generale Frankreich noch überschätzt, unterschätzen sie nun die Sowjetunion. Sie glauben, die im Westen des Landes stehende "Masse des russischen Heeres" in einer Serie gewaltiger Kesselschlachten vernichten und in 17 bis spätestens 22 Wochen die Linie Wolga-Archangelsk erreichen zu können.

Millionen gefangene Rotarmisten

Kolonne sowjetischer Gefangener nahe Smolensk, August 1941. Bildrechte: imago images/UIG Tatsächlich gelingt es den auf drei Heeresgruppen verteilten vier Panzergruppen und acht Armeen des deutschen Ostheeres, in den ersten Monaten des Feldzugs fast vier Millionen Rotarmisten gefangen zu nehmen. Hunderttausende Sowjetsoldaten werden in verlustreichen Kessel- und Durchbruchschlachten getötet, gewaltige Mengen an Kriegsgerät erbeutet.



Vor dem Hintergrund dieser militärischen Erfolge behauptet der Chef des Generalstabs des Heeres, Generaloberst Franz Halder, bereits Mitte Juli 1941, "dass der Feldzug gegen Russland innerhalb 14 Tagen gewonnen wurde".

Sowjetunion kann Verluste kompensieren

Rotarmisten marschieren im Herbst 1941 durch Moskau in Richtung Front. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Doch die finale Entscheidung auf dem Riesenschlachtfeld im Osten bleibt aus. Die Sowjetunion ist mit ihrem gewaltigen Menschen-, Industrie- und Rohstoffpotential in der Lage, die horrenden Verluste auszugleichen. Nach der Vernichtung ihres anfänglich 2,9 Millionen Mann starken Westheeres kann sie auf 12 Millionen Mann an Reserven zurückgreifen. Trotz der erheblichen Gebiets- und Bevölkerungsverluste infolge des deutschen Vormarschs, steht der Sowjetunion mit ihrer ursprünglich 194 Millionen Menschen zählenden Bevölkerung auch weiterhin ein gigantisches Rekrutierungs- und Arbeitskräftereservoir zur Verfügung.

Wehrmacht siegt sich zu Tode

Deutscher Soldatenfriedhof in einer sowjetischen Stadt, 1941. Bildrechte: IMAGO / teutopress Die in ihren personellen und materiellen Reserven extrem begrenzte Wehrmacht, siegt sich hingegen mit zunehmender Feldzugdauer zu Tode. Bis Ende Oktober 1941 hat sie an der Ostfront Gesamtverluste von 677.000 Mann an Toten, Verwundeten, Vermissten und Gefangenen zu beklagen. Das ist in etwa das Anderthalbfache eines deutschen Geburtsjahrgangs von 400.000 bis 500.000 Männern. Bereits zu diesem Zeitpunkt steht fest, dass der Fehlbestand der Wehrmacht nicht mehr ausgeglichen werden kann. Auch die Fahrzeug-Ausfälle durch Staub, Schlamm, Ersatzteilmangel und schwere Kämpfe sind enorm. So verliert allein die Panzergruppe 2 der Heeresgruppe Mitte bis Mitte November 850 ihrer ursprünglich 1.000 Panzer.

Das Scheitern vor Moskau

Anfang Dezember 1941 gehen ausgeruhte sowjetische Divisionen vor Moskau zur Gegenoffensive über. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Bereits am 11. August räumt der anfangs so optimistische Generalstabschef Halder ein, "dass der Koloss Russland […] von uns unterschätzt worden ist." Halder und die Heeresführung wollen die Hauptstadt Moskau einnehmen und so den Krieg auf dem Schlachtfeld entscheiden. Hitler hingegen will zunächst die Ukraine mit ihren Rohstoff- und Industriezentren okkupieren. Erst Anfang Oktober beginnt der Sturm auf Moskau. Zwar verliert die Rote Armee bei Wjasma und Brjansk noch einmal 673.000 Soldaten und 1.300 Panzer. Aber auch die deutschen Truppen sind nun vollständig erschöpft. Als Anfang Dezember 1941 die Rote Armee mit frischen Divisionen vor Moskau zur Gegenoffensive übergeht, ist der deutsche "Blitzkrieg" gegen die Sowjetunion endgültig gescheitert.

Strategische Wende im Dezember 1941

US-Panzerfabrik in Detroit: Hier entstehen auch Fahrzeuge für die Sowjetunion. Bildrechte: IMAGO / United Archives International Zwar bedeutet die Niederlage vor Moskau noch nicht das Ende des deutschen Offensivkrieges in der Sowjetunion. Jedoch markiert der Dezember 1941 einen strategischen Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges. Mit dem Kriegseintritt der USA aufseiten Großbritanniens und der Sowjetunion infolge der deutschen Kriegserklärung vom 11. Dezember ist der Zweite Weltkrieg für das Deutsche Reich - wenn er es denn überhaupt jemals war - endgültig nicht mehr zu gewinnen.



Hitlers Strategie beim zweiten "Russlandfeldzug" 1942 besteht nun vor allem darin, durch die vollständige Eroberung des Donezbeckens und der Ölgebiete im Kaukasus, die rohstoffwirtschaftlichen Grundlagen für eine erfolgreiche Kriegführung gegen Briten und US-Amerikaner zu schaffen.

Auch zweiter "Russlandfeldzug" scheitert

Dem Untergang geweiht: Deutsche Soldaten in Stalingrad, September 1942. Bildrechte: imago images/KHARBINE-TAPABOR Der Versuch, im deutschen Sommerfeldzug 1942 mit den nur noch begrenzten Kräften zeitgleich Stalingrad an der Wolga sowie den Kaukasus zu erobern, scheitert bekanntlich im Winter 1942/43 fulminant. Zwar verliert die Rote Armee in der Schlacht um Stalingrad und bei den anschließenden Operationen erneut viel mehr Soldaten und Kriegsmaterial als die Wehrmacht. Aber auch diese Verluste kann die Sowjetunion - nun auch mithilfe amerikanischer Waffenlieferungen - ausgleichen.