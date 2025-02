Bildrechte: IMAGO/SNA Es sind Bilder des Grauens, die sich im Februar 1945 den Menschen in Budapest für alle Zeit ins Gedächtnis einbrennen. Abertausende Leichen bedecken die Straßen und Plätze der ungarischen Hauptstadt. Tausende weitere hat die Donau mit sich fortgerissen. Zwischen dem Széll Kálmán-Platz, einem wichtigen Verkehrsknoten im westlich der Donau gelegenen Stadtteil Buda, und dem Kühlen Tal (Hűvösvölgy) in den Budaer Bergen bietet sich ein Bild der Apokalypse. Die dortigen Ausfallstraßen sind von Leichenbergen und von Panzern zerquetschten Körpern deutscher und ungarischer Soldaten bedeckt. Sie hatten ab dem Abend des 11. Februar versucht, aus der Einkesselung durch sowjetische Truppen auszubrechen. 17.000 von 28.000 Ausbrechern werden getötet, die meisten innerhalb von sechs Stunden.

Belagerungsschlacht von 102 Tagen

Bildrechte: IMAGO/SNA Die Schlacht um Budapest ist eine der blutigsten und mit 102 Kampftagen auch eine der längsten Belagerungsschlachten im Zweiten Weltkrieg. Mehr als 40.000 deutsche und ungarische Soldaten sowie 80.000 Rotarmisten fallen bei den Kämpfen um die Donau-Metropole. Zudem werden 38.000 der 800.000 Einwohner getötet. In den Aufzeichnungen und Erinnerungen deutscher Soldaten wird Budapest vor allem mit der Schlacht um Stalingrad verglichen. Tatsächlich gibt es große Parallelen: In beiden Fällen kämpft ein großes Kontingent eingeschlossener deutscher und verbündeter Truppen bis zur letzten Patrone. Und in beiden Fällen bestimmen zentrale Entscheidungen der obersten Kriegsherrn Adolf Hitler und Josef Stalin maßgeblich das Kampfgeschehen.

Rote Armee überrollt den Balkan

Bildrechte: IMAGO / SNA Der Auftakt zur blutigen Tragödie um Budapest beginnt im Spätsommer 1944. Am 20. August durchbrechen zwei sowjetische Fronten (Heeresgruppen) mit mehr als 1,2 Millionen Soldaten die Frontlinie der deutschen Heeresgruppe Südukraine (später Heeresgruppe Süd) zwischen Karpaten-Ostrand und unterem Dnjestr. Deutschlands Verbündete Rumänien und Bulgarien wechseln unter der Wucht des sowjetischen Ansturms die Seiten. Anfang Oktober stößt die 2. Ukrainische Front des Marschalls Rodion Malinowski mit 700.000 Soldaten und 825 Panzern und Sturmgeschützen nach Nordost-Ungarn, wo die sowjetischen Truppen bei Debrecen und Tokaj schwere Verluste durch deutsche Panzergegenstöße erleiden.

Stalin will Budapest im Sturm nehmen

Bildrechte: IMAGO / United Archives International Ungeachtet dessen befiehlt Stalin Malinowskis angeschlagenem Großverband, sofort nach Abschluss der Kämpfe westwärts über die Theiß zur Donau vorzustoßen und Budapest im Sturmlauf zu nehmen. Der sowjetische Diktator will etwaigen britisch-amerikanischen Vorstößen über Slowenien ins Karpaten-Becken zuvorkommen und durch einen schnellen Vorstoß auf Wien die sowjetische Vorherrschaft über Mitteleuropa sichern. Ungarns Reichsverweser (Vertreter des 1918 abgesetzten Königs) Miklós Horthy will sein Land aus dem Krieg führen und verkündet am 15. Oktober einen Waffenstillstand. Er wird von den Deutschen entmachtet und durch den Führer der faschistischen "Pfeilkreuzler"-Partei, Ferencz Szálasi, ersetzt, der den Krieg an der Seite Deutschlands fortsetzt.

Hitler erklärt Budapest zur Festung

Bildrechte: IMAGO / SNA Am 29. Oktober beginnt der Angriff der 2. Ukrainischen Front auf Budapest. Der Vorstoß wird am 5. November südöstlich der Stadt durch deutsche Panzerkorps gestoppt. Deutsche und ungarische Militärs halten eine Verteidigung des östlich der Donau gelegenen Stadtteils Pest dennoch militärisch für sinnlos. Einzig der deutsche Diktator und Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler, besteht auf einer Verteidigung von ganz Budapest. Dabei geht es ihm nicht allein darum, die Hauptstadt des letzten Verbündeten zu behaupten, sondern auch die Sowjets von Wien und den letzten Erdölquellen in Westungarn fernzuhalten. Am 1. Dezember 1944 erklärt Hitler Budapest zur Festungsstadt. Er befiehlt, die Donau-Metropole im Häuserkampf und ohne Rücksicht auf zivile Verluste und Schäden zu verteidigen. Zum Stadtkommandanten ernennt er den SS- und Polizei-General Karl Pfeffer-Wildenbruch, von dem er sich das nötige Standvermögen verspricht.

Rote Armee schließt Budapest ein

Bildrechte: IMAGO/SNA Unterdessen zieht der sowjetische Generalstab nach dem gescheiterten ersten Sturmversuch ab Ende November einen weiteren operativen Großverband zur Einnahme Budapests heran. Während Malinowskis 2. Ukrainische Front die ungarische Hauptstadt weiterhin östlich der Donau attackiert, stürmt die aus Serbien kommende 3. Ukrainische Front des Marschalls Fjodor Tolbuchin westlich des Flusses durch Transdanubien nach Norden. Am 20. Dezember durchstoßen Tolbuchins Armeen die schwach besetzte "Margareten-Linie" zwischen Plattensee (Balaton), Velencesee und der Donau südlich von Budapest. Vom 24. bis 27. Dezember schließen die sowjetischen Zangenarme die ungarische Hauptstadt auch von Westen und Norden vollständig ein. 800.000 Zivilisten sowie 38.000 ungarische und fast 43.000 Soldaten deutscher Verbände sitzen in der Falle. 22.000 der Eingeschlossenen sind Angehörige von Waffen-SS-Verbänden.

SS-Panzerkorps soll Belagerung sprengen

Bildrechte: imago images/KHARBINE-TAPABOR Hitler verbietet einen Ausbruch aus dem Budapester Kessel samt einer Räumung des östlichen Pester Brückenkopfs. Stattdessen befiehlt er noch am 24. Dezember die Verlegung von zwei Infanteriedivisionen sowie des IV. SS-Panzerkorps mit den SS-Panzerdivisionen "Totenkopf" und "Wiking" – alles in allem 60.000 Soldaten und 200 Panzer – von der bedrohten Weichsel-Front in Polen nach Ungarn. Mit dem Korpskommando betraut er SS-Obergruppenführer Herbert Gille. Der bisherige "Wiking"-Kommandeur ist ein Mann nach Hitlers Geschmack. Für sein schonungsloses Standhalten bei Kursk, Tscherkassy und Kowel hat der SS-General das – nur 27 Mal verliehene – Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz aus den Händen des "Führers" erhalten. Nun soll er den Budapester Kessel freikämpfen.

Die drei Konrad-Entsatzversuche

Bildrechte: IMAGO / SNA Am 1. Januar 1945 tritt Gilles IV. SS-Panzerkorps 50 Kilometer westlich von Budapest bei Tata zum Angriff an (Unternehmen Konrad I). Seine Panzerspitzen stoßen bis zum 6. Januar 20 Kilometer an Budapest heran. Dann läuft sich der Angriff unter hohen Verlusten fest. Erst am 9. Januar nimmt das SS-Panzerkorps im Zuge der neuen Entsatzoffensive Konrad II den Angriff wieder auf. Die 5. SS-Panzerdivision "Wiking" kämpft sich nun durch das Pilisgebirge südlich von Esztergom bis auf 17 Kilometer an Budapest heran. Doch am 12. Januar wird auch dieser Angriff eingestellt. Das IV. SS-Panzerkorps wird nun in den Raum nordöstlich des Plattensees verlegt, von wo es am 18. Januar zum Unternehmen Konrad III antritt. Am 19. Januar erreichen Gilles Panzer die Donau und am 26. Januar stehen sie 25 Kilometer südlich von Budapest. Doch dann holen die Sowjets zum Gegenschlag aus. In viertägigen für beide Seiten verlustreichen Kämpfen verlieren die SS-Truppen einen Gutteil des zuvor eroberten Gebiets.

Hitler verlegt Panzerreserven nach Ungarn