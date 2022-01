Nicht nur in der Dresdner Haftanstalt "Mathilde" wurden Tschechen in der deutschen Rüstungsindustrie eingesetzt – wo sie beispielsweise Artilleriegranatzünder in Zwangsarbeit herstellen mussten. In ihrer Heimat wurden während des Krieges sogar in großem Umfang Waffen für die Wehrmacht produziert, da das Protektorat für die alliierten Bomber lange Zeit kaum zu erreichen war und deshalb von Luftangriffen weitgehend verschont blieb. Bereits in den Jahren zuvor war die Tschechoslowakei einer der weltweit führenden Waffenexporteure gewesen.