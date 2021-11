Blick in die Geschichte

Zu DDR-Zeiten hatte Impfen Hochkonjunktur, war Staatsangelegenheit und nicht zuletzt Mittel der Politik: Die durchgeimpfte und gesunde Bevölkerung sollte die Überlegenheit des sozialistischen Systems zeigen. So mussten DDR-Bürger bis zum 18. Lebensjahr eine ganze Reihe von Pflichtimpfungen über sich ergehen lassen – bis zu 20 Mal wurden sie gepiekst. In der Bundesrepublik gab es hingegen nur einen einzigen, gesetzlich vorgeschrieben Stich, nämlich den gegen Pocken. Und sogar diese Pflichtimpfung wurde Mitte der 1970er-Jahre wieder abgeschafft, weil die Krankheit besiegt war.

"Man hat damals in der BRD immer auf Freiwilligkeit gesetzt, wie heute auch. Erst kürzlich wurde die Masern-Impfpflicht eingeführt, aber eher indirekt. Es gibt keinen Zwang, aber wer sein Kind in die Kita schicken möchte, muss es impfen lassen. Die DDR war da direkter. Der sozialistische Mensch sollte schließlich geschützt werden", so Prof. Karl-Heinz Leven, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin in Erlangen.

Wettkampf der Systeme: Ost gegen West

Geimpft wurde in der DDR gegen Pocken, Kinderlähmung, Diphterie, Tetanus, Keuchhusten, Tuberkulose und ab den 1970er-Jahren auch gegen Masern. Mit der gesetzlichen Impfpflicht seit den 1950er-Jahren hatte die DDR enormen Erfolg: Die Krankheitszahlen sanken rapide, besonders spektakulär beim Kampf gegen Kinderlähmung. Während 1960 im Westen noch Polio-Epidemien wüteten, war die zentral verwaltete DDR-Gesellschaft seit 1958 zu großen Teilen dagegen immunisiert. "Das waren also sinnvolle gesundheitspolitische Maßnahmen. Über die 'organisierten' Impfungen in Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen waren viele Eltern zudem auch froh, weil sie sich nicht selbst darum kümmern mussten", so Prof. Caris-Petra Heidel, Direktorin des Instituts für Geschichte der Medizin in Dresden.

Im Sommer 1990 beklagte sich daher der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Kinderärzte, Dr. Werner Schmidt aus Regensburg: Durch die Impfpflicht in der DDR seien fast alle Kinderkrankheiten wie Masern, Keuchhusten und Kinderlähmung ausgerottet worden. In der Bundesrepublik müssten sich die Ärzte dagegen mit vermeidbaren Erkrankungen wie den Masern noch immer regelmäßig herumschlagen. Allerdings geriet die DDR seit Ende er 1970er-Jahre immer mehr ins Hintertreffen. So gelang es nicht mehr, Mehrfachimpfungen zu entwickeln, wie es die großen Pharmariesen im Westen vormachten. Auch der Impfstoff versagte immer häufiger, weil die Apparaturen in der Produktion veraltet waren.

Am Anfang standen "Pockenparties"

Die Geschichte des Impfens beginnt fernab von Deutschland: Und zwar in der Hauptstadt des Osmanischen Reiches. "So gibt es 1717 Berichte von der Frau des britischen Botschafters, Lady Mary Wortley Montagu, die in Konstantinopel Pockenparties mit Kindern kennen lernte und London davon berichtete. Das war eine Art volksmedizinische Praxis, ohne Beteiligung von Ärzten. Da wurden die Pocken von einem Kind auf das andere übertragen", so der Medizinhistoriker Prof. Karl-Heinz Leven. Es habe sich um eine Art kontrollierte Pockeninfektion gehandelt, bei der die Kinder eine vergleichsweise leichte Pockenerkrankung bekommen hätten – nicht die viel gefährlicheren wilden Pocken mit einer Todesrate von 25 Prozent.

Überliefert ist auch, dass Impfungen schon früh in Indien und China gebräuchlich waren. So sollen die Chinesen vor rund 2.000 Jahren Körpersekrete von Infizierten eingenommen haben, um sich vor Erkrankungen zu schützen. Historisch fassbar werde es jedoch erst mit den Briefen von Lady Wortley Montagu im frühen 18. Jahrhundert, so Prof. Leven. Sie war von der Methode so überzeugt, dass sie ihre Kinder auf diese Weise behandeln ließ. Denn sie selbst kannte die Schwere einer Pockeninfektion. Nachdem sie die Krankheit 1715 überlebt hatte, blieb ihr Gesicht mit Narben bedeckt.