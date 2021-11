Historische Protestplakate der Alexanderplatz-Demo vom 4. November 1989 wurden 2015 in der Ausstellung "Alltag Einheit. Porträt einer Übergangsgesellschaft" im Deutschen Historischen Museum gezeigt. Bildrechte: dpa

"Die Fülle der Transparente, die hier zu sehen sind, ist wirklich erschlagend. Ich finde es sehr gut, wenn wir diese Transparente sammeln und einer Art neuen Kunstausstellung zur Verfügung stellen", rief der Bühnenbildner Henning Schaller, der die Kundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz moderierte, am Schluss in die Menge.

In der Tat war es beeindruckend, wie viele Transparente, Plakate oder Fahnen von den Demonstranten während der Kundgebung in die Höhe gereckt wurden, samt und sonders in mühevoller Heimarbeit hergestellt. Es waren sowohl ernsthafte Forderungen zu lesen, aber auch humorvolle, hintergründige, zuweilen gar skurrile. "Radwege auch in Ostberlin", stand auf einem, auf einem anderen "Stasi in die Volkswirtschaft", auf einem nächsten "Gegen Monopolsozialismus. Für demokratischen Sozialismus". Auf einem Plakat war der neue SED-Chef Egon Krenz mit riesigen Zähnen abgebildet, darunter stand geschrieben: "Großmutter, warum hast du so große Zähne?"

Die Staatssicherheit versucht Einfluss zu nehmen

Im Vorfeld der Großkundgebung hatte die Staatssicherheit in alter Manier versucht, Einfluss auf die Plakate und Losungen zu nehmen. In einem "streng geheimen" Informationspapier "über die für den 4. November 1989 in der Hauptstadt der DDR, Berlin, initiierte Demonstration von Kunst- und Kulturschaffenden" heißt es beispielsweise: "Die Leitung des Verbandes Bildender Künstler soll Einfluss darauf nehmen, dass die beabsichtigte Anfertigung von mitzuführenden Losungen und Transparenten durch Angehörige des Verbandes kontrolliert und damit möglichen Provokationen vorgebeugt wird." Einige Losungen wurden der Staatssicherheit vom "Verband Bildender Künstler" tatsächlich auch vorgelegt und – wenn auch zuweilen zähneknirschend - genehmigt. Die aufmüpfigste der genehmigten Forderungen lautete: "Rehabilitierung von Opfern stalinistischer Schauprozesse in der DDR".

Die gröߟte Demonstration in der Geschichte der DDR fand auf dem Berliner Alexanderplatz statt. Bildrechte: dpa

Keine Festnahme in Sichtweite von Kameras