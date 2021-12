Wie lange gibt es Weihnachten, so wie wir es heute kennen und feiern, eigentlich schon? 2021 Jahre müsste man meinen, denn offiziell feiern wir am 25. Dezember die Geburt von Jesus Christus im Jahre Null unserer Zeitrechnung. Wissenschaftler sind sich inzwischen einig darüber, dass Jesus gelebt hat, geboren wurde er allerdings wohl nicht am 25. Dezember vor 2021 Jahren, sondern bereits zwischen sieben und vier v. Chr. Bleibt die Frage, warum wir Weihnachten am 25. Dezember feiern und warum wir so feiern, wie wir feiern.