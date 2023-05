Körperliche Ertüchtigung in Hallenbädern mit dem "Sportgerät Wasser"

1930 eröffnet in Magdeburg das Sportstadion mit Schwimmbad "Neue Welt". 1934 wurden hier die Europameisterschaften ausgetragen. Bildrechte: imago/Arkivi Begünstigend kam hinzu, dass Mediziner dem Volk empfahlen, sich in der Freizeit körperlich zu ertüchtigen. Die Badeanstalten sollten somit nicht nur der Hygiene dienen — dieser Aspekt wurde mit Zunahme der privaten Badezimmer zu Hause unwichtiger, sondern auch, um den Körper durch Sport in Schwung zu bringen. Wassersport war für jeden Stadtbewohner leicht zugänglich und Schwimmen wurde zunehmend beliebter. Die erste öffentliche Badeanstalt mit einem Schwimmbecken gab ab 1860 in Magdeburg. Nach und nach entstanden in vielen anderen Städten auch Hallenbäder und die schon vorhandenen Schwimmbäder beschränkten sich zumeist auf sportliche Angebote.

Eine Frage der Moral: Getrennte Schwimmbecken für Männer und Frauen

Badehaus im Fürst-Pückler-Park bei Görlitz Bildrechte: Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ Die Moralvorstellungen Anfang des 20. Jahrhunderts forderten — genau wie anderswo in Europa — auch in Deutschland eine strikte Geschlechtertrennung beim öffentlichen Baden: Herren hier, Damen dort. Wie in den Seebädern am Meer galt es auch in Hallenbädern als unschicklich, wenn eine Frau in der Nähe von Männern baden ging. Die Geschlechtertrennung wurde, sofern es keine separaten Becken gab, durch Stundenpläne zum Baden eingehalten. Erst in den 1920er-Jahren durften zum Beispiel Ehepaare überall gemeinsam baden.

Badekleidung bei den Damen: Hauptsache, der Körper ist verhüllt

Bademode entwickelte sich zu den vielfältigsten Formen Bildrechte: IMAGO Auch bei der Badekleidung machten die Moralvorstellungen der Zeit keinen Halt. Die Damenwelt sollte ihre Körper mit Badekostümen verhüllen. Die Frauenkleider behinderten sie im Wasser, doch es blieb lange Zeit dabei: Wichtig war nur, dass die Kleidung im Wasser nicht plötzlich transparent wurde und zu viel preisgab. Daher mussten anfangs auch Badeanzüge aus Woll- oder Baumwollstoff in Kauf genommen werden, die im nassen Zustand schwer waren und nur langsam trockneten. Nicht verwunderlich, dass Damen oft wegen zu schwerer Kleidung aus dem Wasser gerettet werden mussten. In vielen Badeanstalten mussten die Frauen über den einteiligen Badeanzügen noch einen Rock tragen, damit nicht zu viel Bein zu sehen war. Die ersten zweiteiligen Badeanzüge, bestehend aus Pumphose und hemdartigem Oberteil, gab ab den späten 1920er-Jahren in den USA.

Badekleidung bei den Herren: Weniger ist mehr

Die Männer hatten in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert in ihren separaten Badeanstalten meist nackt oder in Unterwäsche gebadet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es nun auch für die Herren einteilige Badeanzüge, meist mit kurzen Beinen aus gestreiftem Trikot. Skandalös empfanden viele die Badebekleidung der Männer ab den 1920er-Jahren. Die Badehosen wurden plötzlich immer knapper und "endeten" schließlich in der so genannten Dreiecksbadehose.

Nacktbaden als Gegensatz: Der FKK-Skandal