Das Eis wurde im Prinzip auch so gemacht wie heute: also mit Milch und Zucker. Das waren die wesentlichen Bestandteile, ein Bindemittel kam natürlich auch noch dazu. Das wurde dann in die Eiswagen eingepackt, in Porzellanbehälter und die wurden gekühlt mit Roheis, auf das Salz gestreut wurde. Das entzog dem Eis die Wärme, so hielt es länger vor.