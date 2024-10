Siegeslauf des Schweden-Königs

Bildrechte: IMAGO / United Archives International Die Blaue Brigade ist eine Eliteeinheit der schwedischen "Royal Armee", mit der König Gustav II. Adolf von Schweden im Juli 1630 in den Dreißigjährigen Krieg eintritt. Der selbsternannte Retter der Protestanten beendet die seit 1619 dauernde Siegesserie der katholischen Liga unter Kaiser Ferdinand II gegen die protestantische Union. Bei Breitenfeld nördlich von Leipzig schlägt Gustav Adolf im September 1631 ein Heer unter dem kaiserlichen Feldherrn Johann T’Serclaes von Tilly vernichtend. Er marschiert nach Süddeutschland, plündert Bayern und bedroht von dort den Kaiser in Wien. Das treibt Ferdinand II. dazu, den im September 1631 nach Intrigen entlassenen kaiserlichen Generalissimus Albrecht von Wallenstein wieder zu reaktivieren.

Wallensteins Rückkehr

Bildrechte: IMAGO / piemags Wallenstein stellt ab Anfang 1632 in Böhmen ein großes Heer auf. Er bedroht nun die Verbindung des in München sitzenden Schweden-Königs in seine Heimat. Statt auf Wien zu marschieren, zieht Gustav Adolf mit 18.000 Mann wieder nach Norden. Bei Zirndorf nahe Nürnberg kommt es im September 1932 zum Kampf mit Wallensteins Heer. Die Schlacht endet in einem Remis. Doch der Nimbus der Unbesiegbarkeit des "Löwen aus Mitternacht", wie Gustav Adolf von der protestantischen Propaganda genannt wird, ist dahin. Er wendet sich nach Südwesten. Wallenstein hingegen zieht in das mit dem Schweden-König verbündete Sachsen. Dort sollen sich seine Truppen in Winterlagern schadlos halten. Als Gustav Adolf erfährt, dass Wallenstein sein Heer in Sachsen aufteilt, sieht er die Chance, seinen Kontrahenten in geschwächter Position zu schlagen. Er folgt ihm in Eilmärschen über Erfurt nach Sachsen.

Entscheidung vor Leipzig

Bildrechte: IMAGO / Artokoloro Wallenstein versammelt daraufhin sein Heer 15 Kilometer südwestlich Leipzig bei Lützen. Allerdings fehlen 3.000 Kavalleristen und 3.000 Infanteristen des Marschalls Gottfried Heinrich zu Pappenheim, die der Generalissimus zuvor nach Westen geschickt hatte. Als Wallenstein vom Anrücken Gustav Adolfs erfährt, befiehlt er Pappenheim "Cito citissime" – mit größter Eile – zum Hauptheer zurückzukehren. Als die Schlacht bei Lützen am Morgen des 16. November 1632 beginnt, fehlen die Pappenheimer jedoch. Wallenstein kann zunächst nur 17.000 Mann gegen 19.000 Schweden aufbieten. Er wählt eine defensive Aufstellung und besetzt Lützen und das dortige Schloss. Nördlich des von Lützen nach Leipzig verlaufenden Hohlwegs stellt er Infanterie und Kanonen auf. Die Kavallerie-Flügel platziert Wallenstein links und rechts um 45 Grad nach hinten abgewinkelt, wobei der linke Flügel sein Schwachpunkt ist.

Schweden entblößen ihr Zentrum

Gustav Adolf marschiert südlich davon auf: im Zentrum Infanterie und Kanonen, links und rechts die Reiterei. Starker Nebel verhindert einen frühen Angriff des Schweden-Königs. Erst um 10:30 Uhr rücken seine Infanterie-Brigaden im Zentrum vor.

Bildrechte: imago/United Archives Gegen 11:45 Uhr gelingt es Gustav Adolf mit dem rechten Kavallerie-Flügel nach Norden vorzustoßen. Ziel ist es, den schwächeren linken Flügel Wallensteins zu überflügeln. Doch dabei hebt die Kavallerie der Schweden die rechte Deckung ihrer im Zentrum kämpfenden Infanterie-Brigaden auf. In diese Lücke stoßen kaiserliche Kürassiere und berittene Arkebusiere hinein. Sie greifen die schwedischen Brigaden, die im Gefecht mit den kaiserlichen Infanteristen an der Straße Lützen-Leipzig stehen, in deren rechter Flanke an.

Caracolla-Angriffe dezimieren Infanterie

Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn Die kaiserlichen Kavalleristen wenden dabei vermutlich die sogenannte Caracolla an. Sie reiten in mehreren Reihen auf ihre Gegner zu, wobei jede Reihe ihre Radschlosspistolen und Karabiner auf die Schweden abfeuert, bevor sie Platz für die nächste Reihe macht. Die Folgen sind verheerend. Durch das Kreuzfeuer von vorn und aus der Flanke verlieren die schwedischen Infanterie-Brigaden in kürzester Zeit einen Großteil ihrer Mannschaften und müssen sich zurückziehen. Als letzte räumt die Blaue Brigade gegen 13:15 Uhr das Feld, nachdem nur noch jeder Dritte ihrer ursprünglich 1.200 Söldner am Leben ist.

Gustav Adolfs Tod in der Schlacht

Bildrechte: IMAGO / Artokoloro Gustav Adolf entgeht nicht, dass sein Zentrum zu kollabieren droht. Während sein rechter Kavallerie-Flügel noch immer versucht, Wallensteins linken Flügel einzudrücken, reitet er mit einer Schwadron Smålander-Kavallerie in Richtung Zentrum. Der kurzsichtige König gerät im dichten Nebel in die vorderste Kampflinie und wird von einer Musketenkugel am Arm getroffen. Kurz darauf trifft ihn die Pistolenkugel eines kaiserlichen Kürassiers in den Rücken. Sein Pferd geht durch, er stürzt und verfängt sich im Steigbügel. Ein kaiserlicher Reiter soll ihn später gefunden und mit einem Kopfschuss getötet haben. Da ist es ungefähr 13 Uhr. Vieles am Tod des schwedischen Monarchen ist aber ungewiss. Fest steht nur, dass er ausgeplündert und später fast nackt auf einem Feld gefunden wird.

Angriff der Pappenheimer

Bildrechte: IMAGO / Heritage Images Etwa zur selben Zeit greift der mittlerweile bei Wallensteins Heer angelangte Pappenheim mit seinen 3.000 Reitern den rechten schwedischen Kavallerie-Flügel an. Zwar wird der Marschall bei dem Angriff tödlich verwundet, doch können die kaiserlichen Reiter die schwedische Kavallerie auf dieser – östlichen – Seite des Schlachtfelds zurückwerfen. Zeitgleich gelingt es jedoch den Schweden, ihr Zentrum durch frische Brigaden zu stabilisieren und Wallensteins Truppen aus Lützen zu vertreiben. Der linke – westliche – Kavallerie-Flügel der Schweden unter Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar greift daraufhin den gegenüberliegenden rechten kaiserlichen Kavallerie-Flügel unter Wallenstein an. Doch in dem wilden Gefecht behalten die Kaiserlichen die Oberhand. Auch die schwedischen Infanterie-Brigaden im Zentrum werden erneut zurückgeworfen.

Kampf bis zur totalen Erschöpfung

Bildrechte: IMAGO/Heritage Images Kurz nach 15 Uhr finden schwedische Soldaten die Leiche ihres Königs. Der Feldherr Dodo von Knyphausen ist für einen Abbruch der Schlacht, Herzog Bernhard hingegen peitscht die Schweden zu einem letzten wütenden Angriff an. Beide Seiten führen ihre letzten Reserven in die Schlacht. Als den Musketieren die Munition ausgeht, schlagen sie mit ihren Gewehrkolben aufeinander ein. Erst als es gegen 17 Uhr dunkel wird, lassen die Gegner allmählich voneinander ab. Nachdem am Abend auch die Pappenheimsche Infanterie am Schlachtfeld eintrifft, lässt Wallenstein seine abgekämpften Truppen gegen 22 Uhr nach Leipzig abmarschieren. Die Schweden räumen das Schlachtfeld am nächsten Morgen und ziehen nach Westen ins Winterquartier.

Schlacht ohne Sieger

Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn Einen wirklichen Sieger hat die Schlacht bei Lützen nicht. Dafür zahlreiche Verlierer, die den Kampf um den rechten Glauben und die Macht in Deutschland und Europa mit ihrem Leben bezahlen. Schätzungsweise 6.000 bis 9.000 Gefallene bleiben auf dem Schlachtfeld von Lützen zurück. Es ist die lokale Bevölkerung, die die Toten einige Tage später vergraben muss. Die gefallenen Soldaten werden in Massengräbern unweit der Stellen verscharrt, an denen sie am 16. November 1632 hinweg gerafft wurden.

Massengrab der Blauen Brigade

Südlich der Straße von Lützen nach Leipzig entdecken Archäologen des Landesamtes für Archäologie Sachsen-Anhalt 379 Jahre später – also im Jahr 2011 – ein Massengrab mit 47 Toten der Schlacht. Archäologische Untersuchungen ergeben, dass die Männer zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen etwa 14 und 50 Jahren – die meisten aber zwischen 20 und 30 Jahren – alt sind. Mehr als die Hälfte weisen tödliche Schussverletzungen, 21 der Männer sogar Kopfschüsse auf.