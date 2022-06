Wie sah dieser verdeckte Antisemitismus konkret aus?

Ein eklatantes Beispiel für die Zwanziger Jahre sind z.B. die Worte "Hochfinanz" oder "die Goldene Internationale". Das sind, von heute aus betrachtet, wieder hoch-chiffrierte Begriffe. In den Zwanziger Jahren haben es die Völkischen und Antisemiten aber meines Erachtens erreicht, dass es genügte, solche Chiffren zu benutzen, und das gesamte Umfeld wusste, was gemeint ist – dass man damit eben Juden direkt diffamieren will und eine antisemitische Weltanschauung hat.

"Hochfinanz" etwa taucht als Begriff immer wieder im Zusammenhang mit den Reparationsdebatten auf. 1924 wurde der Dawes-Plan diskutiert. Da sprachen die Völkischen permanent vom "Weltjudentum", das die New Yorker Börse beherrschen würde und von der "jüdischen Hochfinanz", vom "jüdischen Plan" usw. Diese Begriffe wurden so miteinander verschweißt, dass beim Reparationsplan von 1928/29, dem Young-Plan, chiffrierte Begriffe genügten. Bei Leuten, die Verschwörungsmythen anhängen, ist diese Konnotation in gruseliger Weise ja bis heute da. Kratzt man an der Oberfläche, hat man ganz schnell wieder die antisemitischen Ressentiments.

Das erinnert an das "globale Finanzkapital" bei Björn Höcke. In Ihrer Dissertation gehen Sie auch auf eine Broschüre der IG Metall ein, die antisemitische Konnotationen weckt, weil sie Hedgefonds-Manager im "Stürmer"-Stil als Insekten zeigt und als "Aussauger" tituliert. Die Suche nach einem simplen Erklärungsmuster und einer klaren Schuld verfängt heute noch, oder?