Leipziger Schriftstellerin schreibt an den Völkerbund

In diesem aufgeheizten Klima schrieb die damals in Leipzig wohnende Schriftstellerin Fanny Klinck am 18. März 1921 ihren Brief an den Völkerbund. Er trägt die Überschrift "Deutschlands Frauen erheben Protest gegen Sanktionen als Akte der Arglist, Willkür und Gewalt". Die in Emden geborene Kaufmannstochter war den Umgang mit dem geschriebenen Wort gewohnt. Als freie Mitarbeiterin schrieb sie u.a. für das Feuilleton der Magdeburger Zeitung, der Breslauer Zeitung und der Hamburger Nachrichten. Insgesamt verfasste sie 20 Romane und Erzählungen, einen Kriminalroman und ein Theaterstück. Erst die Forderungen der Kriegsgewinner brachten die sonst im Genre der Frauen- und Familienromane beheimatete Klinck dazu, eine politische Schrift zu verfassen. Fanny Klinck schreibt im März 1921 an den Völkerbund. Es geht um die Höhe der Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Sie warnt, dass "Akte von Willkür und Gewalt nur Krieg bedeuten können". Bildrechte: Umschlag und die erste Seite vom Brief: United Nations Archives at Geneva

Rechte der deutschen Frau bedroht

Durch die Reparationsforderungen sieht Fanny Klinck die wirtschaftlichen Rechte der deutschen Frauen bedroht, die "Unmöglichkeit der Leistung" könne nicht zur Grundlage von Verhandlungen gemacht werden. Auf den sechs maschinegeschriebenen Seiten, die teilweise durch handschriftliche Zusätze korrigiert und verschärft wurden, schreibt sie von dem "den deutschen Frauen aufgezwungenen, demoralisierenden Krieg" als einem "Akt der Notwehr" und sieht die deutschen Frauen als "verletzte Dritte", deren Leben, Gesundheit und Fortbestehen durch die störende Beeinflussung des Wirtschaftslebens bedroht seien.

Fanny Klinck erhebt den Anspruch, für Deutschlands Frauen "von der ersten, vornehmsten des Landes bis zur letzten Arbeiterin im Werktagskleide, die in treuer Pflichterfüllung jederzeit ihrem Berufe nachgegangen ist", zu sprechen. Peter de Bourgraaf, Historiker

Deutschland, die unfähige Kolonialmacht?

Fanny Klinck betont die "unter der glühenden Sonne Afrikas geleistete Kulturarbeit" und beklagt die durch den Verlust der Kolonien verlorenen Rohstoffe und Früchte. Damit greift sie die ethische Begründung für den in dem Versailler Friedensvertrag völkerrechtsgültig festgelegten Verlust der deutschen Kolonien auf. Dass die Siegermächte Deutschland als unfähig ansahen, Kolonien zu verwalten, löste über Parteigrenzen hinweg Empörung aus. Der Völkerbund übertrug die ehemals deutschen Kolonien an die Mandatsmächte Großbritannien, Frankreich, Südafrika, Belgien, Australien, Neuseeland und Japan. Der Brief von Fanny Klinck ist im Archiv des Völkerbundes erhalten. Bildrechte: Umschlag und die erste Seite vom Brief: United Nations Archives at Geneva

Deutschland bereit zu zahlen

Fanny Klinck beteuert, dass Deutschland bereit sei, zu zahlen "was es schuldig ist" und dass dem keine deutsche Frau widersprechen würde. Sie warnt aber gleichzeitig, dass sie sich weigern würden, durch Sanktionen erpressten Schuldanerkennungen zuzustimmen, die sie "mitsamt ihrer Nachkommenschaft zu einem Volk von Verbrechern" abstempeln würden. Die weitere Entwicklung scheint Fanny Klinck ganz richtig vorausgesehen zu haben, wenn sie davor warnt, dass "Akte von Willkür und Gewalt […] nur Krieg bedeuten können".

Was geschah mit dem Brief?

Was mit dem Brief in Genf geschah, ist nicht bekannt. Man müsse aber davon ausgehen, dass er recht schnell zu den Akten gelegt wurde, sagt Peter de Bourgraaf, Begründer der Transnationalen Kommission für Aufarbeitung und Erinnerungskultur ab 1914 ("Aufa100"). Dass der Brief überhaupt bekannt wurde, ist dem "Total Digital Access Project", der Bibliothek der Vereinten Nationen, zu verdanken. Die Bibliothek digitalisiert in einem Fünfjahresprojekt das gesamte Archiv des Völkerbundes – geschätzt 15 Millionen Seiten. Historiker de Bourgraaf, zu diesem Zeitpunkt selbst in Leipzig tätig, fand den Brief beim Stöbern in dem Digitalarchiv. In der Folge hat er sich zusammen mit Kollegin Janina Cymborski intensiv mit dem Brief und dessen historischen Zusammenhängen beschäftigt.

Der Historiker Peter de Bourgraaf fand den Brief im Digitalarchiv und beschäftigt sich damit seitdem intensiv mit seiner Kollegin Janina Cymborski. Bildrechte: Aufa100

De Bourgraaf bedauert, dass sowohl der Brief von Fanny Klinck als auch die Digitalisierung und Zugänglichmachung kein Echo hervorgerufen haben. Die Beschäftigung mit dem Thema sei leider an das Handeln Einzelner gebunden. Das Ausbleiben der eingehenden Beschäftigung mit dem Völkerbund anlässlich des Gedenkens zur 100. Jährung sieht de Bourgraaf als vertane Chance: "Verständnis und Aufarbeitung dieser Epoche liegen der Herausbildung eines dauerhaften Friedens im transatlantisch-eurasischen Raum des 21. Jahrhunderts zugrunde", betont er. Darum wird er weiter für die eingehende Beschäftigung mit Fanny Klincks Brief und anderen Dokumenten werben.