Persona non grata

Denn bereits 1930 sieht er sich mit den Folgen des neuen politischen Aufstiegs der Rechtsradikalen in Deutschland konfrontiert. Und zwar ganz elementar: In seiner materiellen Existenz. Hatte er bis Mitte der 1920er Jahre keine Scheu, sich als Einzelner zu exponieren und mit einer ganzen Riege rechter militanter Akteure anzulegen, so wird nun immer offensichtlicher: Er muss aufpassen. Aus Selbstschutz schränkt er seine publizistischen Aktivitäten ein. Es hilft nicht: Rechte Burschenschaften und insbesondere auch der nationalsozialistische Studentenbund bringen eine gewaltige Rufmordkampagne gegen ihn in Gang. Und sie können dabei auf Unterstützung radikaler Kräfte in Politik und Verwaltung vertrauen.

Nach einem Vortrag im November 1930, in dem Gumbel in Erinnerung an die Hungertoten des sogenannten "Steckrübenwinters" 1916/17 davon spricht, dass eine Kohlrübe sich besser als Kriegerdenkmal eigne als eine leichtbekleidete Jungfrau, rufen die rechten Studenten zur Revolte gegen Gumbel auf. Die Universität wird aufgefordert, Gumbel rauszuwerfen. Denn mit seinen Worten verletzte er Sitte, Anstand und Ehre der Nation: "Ein Recht auf Freiheit der Gesinnungsäußerung hat unserer Überzeugung nach nur der, der diese Freiheit im Dienst am Vaterland gebraucht. Jeder andere hat dieses Recht verwirkt." Universität Heidelberg während der NS-Zeit Bildrechte: Stadtarchiv Heidelberg

Berufsverbot am 5. August 1932

An den "Gumbelkrawallen" beteiligen sich in der Folge bis zu 3.000 Studenten. Sie ziehen dabei in Heidelberg auch vor sein Haus und werfen Fensterscheiben ein. Statt sich spätestens jetzt hinter ihren Professor zu stellen, prüft die Hochschule den Rausschmiss Gumbels und bekommt dabei Rückendeckung von ganz oben. Denn 1932 stellt schließlich auch der Vorstand des Verbandes der Deutschen Hochschulen fest: Emil Gumbel habe die "vaterländische Gesinnung" des akademischen Nachwuchses rhetorisch mit Füßen getreten. 80 von 5.000 deutschen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, darunter Albert Einstein, intervenieren und unterzeichnen eine Solidaritätserklärung für ihren unter Beschuss geratenen Kollegen. Es hilft nichts: Am 5. August 1932 entzieht man Emil Julius Gumbel die Lehrberechtigung. Das ist gleichbedeutend mit einem Berufsverbot.

Ein halbes Jahr später sind die Nationalsozialisten an der Macht. Und wieder stehen die Feinde von Rechts vor Emil Gumbels Haus. Und wieder hat er Glück. Aufgrund seines Rauswurfs muss er touren und befindet sich, als die SA anklopft, gerade zur Gastvorlesung an der Sorbonne in Paris. Dort wird er bleiben, denn in Heidelberg ist es nun lebensgefährlich. Sein Haus wird geplündert, seine Schriften verbrannt, seine Freunde und Mitstreiter inhaftiert und gefoltert. In einer der letzten Schriften, "Lasst Köpfe rollen. Faschistische Morde 1924-1931" hatte er diese Entwicklung bereits klar ins Auge gefasst: