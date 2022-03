Die Geschichte beginnt in Marburg in Hessen. Die Studenten der dortigen Universität sind mehrheitlich Gegner der Weimarer Demokratie. Viele von ihnen haben im Ersten Weltkrieg als Offiziere gekämpft. Die Niederlage von 1918 und die darauf folgende Novemberrevolution in Deutschland empfinden sie als Schmach, die gerächt werden sollte.

Waffen aus Reichswehrbeständen

Im Herbst 1919 gibt der Berliner sozialdemokratische Reichswehrministers Gustav Noske die Anweisung, paramilitärische Zeitfreiwilligen-Einheiten im ganzen Land zu bilden. Diese Maßnahme, die eigentlich zum Schutz der Republik gedacht war, nutzen etwa 1.150 Marburger Studenten, meist aus schlagenden Verbindungen, um sich im "Studentenkorps Marburg", kurz "StuKoMa" zu organisieren. Sie bekommen Waffen aus Reichswehrbeständen, führen militärische Übungen durch und warten auf eine Gelegenheit, an einem Umsturz zur Abschaffung der Demokratie teilzunehmen.

Am 13. März 1920 ist es soweit. Die Generäle Walther von Lüttwitz und Erich Ludendorff putschen in Berlin. Ihre "Brigade Erhard" marschiert ins Regierungsviertel und zwingt den sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert zur Flucht. Der deutsch-nationale Beamte Wolfgang Kapp wird als neuer Kanzler eingesetzt.

Freikorps gegen die Republik

Das "StuKoMa" stellt sich sofort auf die Seite der Putschisten, wählt den ehemaligen Reichswehroffizier und völkischen Schriftsteller Bogislav von Selchow zu seinem Anführer und erarbeitet einen Plan zur militärischen Übernahme der Stadt Marburg. Doch bevor es zur Ausführung dieses Planes kommt, wird der Kapp-Putsch am 17. März niedergeschlagen. Von Selchow schreibt enttäuscht in sein Tagebuch:

Schwarz-rot-gold, die Juden, die Kapitalisten, die Liberalisten, die Versailles-Unterzeichner, diese ganze elende knechtische Brut hatte gesiegt. Bogislav von Selchow

Dann kommt aus Thüringen das Gerücht, dort würden Arbeiterwehren als "rote Armeen" die Gegend unsicher machen und einen Putsch von links vorbereiten. Die Studenten des "StuKoMa" sehen ihre Chance, jetzt doch noch in den Kampf zu ziehen gegen alles, was sie verachten. Bewaffnet und in Uniform brechen ungefähr 2.000 Mann am 20. März in Richtung Eisenach und Gotha auf.

Arbeiter entwaffnen Kapps Unterstützer

Tatsächlich haben sich im sozialdemokratisch regierten Thüringen Arbeiterwehren zur Bekämpfung des Kapp-Putsches gebildet. Die von Sozialdemokraten der linken USPD geführte Regierung in Gotha ruft am 19. März dazu auf, Anhänger des niedergeschlagenen Kapp-Putsches zu entwaffnen. Diesem Aufruf folgen auch ungefähr 50 Arbeiter aus der Bad Thal bei Ruhla. Sie ziehen in die Nachbardörfer, dringen in die Häuser von mutmaßlichen Kapp-Anhängern ein, beschlagnahmen – gegen Quittung! - deren Waffen und liefern sie beim Bürgermeister in Thal ab.

"Auf der Flucht erschossen"