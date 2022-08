Ab 1953 begann man in der DDR, allerdings sehr behelfsmäßig, altes Fahrzeugmaterial aufzuarbeiten. Das war in der DDR ein Dauerzustand, während es im Westen vorübergehend so gemacht wurde. Lokomotiven wurden mit Teilen aus anderen Fahrzeugen wiederhergestellt, das waren die sogenannten Reko-Loks, also Rekonstruktionslokomotiven. Erst 1963 war in etwa wieder der Zustand von vor dem Zweiten Weltkrieg erreicht, aber mit Abstrichen. Und in der Literatur findet man die Angabe, dass der Rückstand der Reichsbahn gegenüber der Bundesbahn in Westdeutschland, wo die Eisenbahn in den ersten Jahren auch nicht im Mittelpunkt des Interesses stand, etwa sieben bis zehn Jahre betrug. Bei allen Maßnahmen, wie Modernisierung von Streckenelektrifizierung, Ausbau von Knotenpunkten und Bahnhöfen hinkte die Reichsbahn also hinterher.