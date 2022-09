Inflation in Deutschland Droht uns eine Hyperinflation wie in den Zwanzigern?

Die Hyperinflation war das Ergebnis einer fast zehn Jahre andauernden Geldentwertung, die mit dem Ersten Weltkrieg begann: 1914 finanzierte die kaiserliche Regierung, fest von ihrem Sieg überzeugt, die "Materialschlachten" des Krieges mit Anleihen. Ihre Tilgung, so der Plan, sollten dann die besiegten Gegner übernehmen, in Form von Kriegsreparationen. Außerdem stellte die Reichsbank dem Staat 47 Milliarden frisch gedruckte Mark zur Verfügung. Das zusätzlich in Umlauf gebrachte Geld verursachte zweierlei: Der Wert der Mark sank und die Preise stiegen. Damit waren die ersten Weichen für die Hyperinflation neun Jahre später gestellt. Während der großen Inflation in den 1920er-Jahren mussten Geldscheine im Wert von Milliarden und Billionen gedruckt werden. Bildrechte: dpa

Nach der Niederlage von 1918 stand Deutschland vor einem schier unbegleichbaren Schuldenberg: Kriegsanleihen mussten bedient, Invaliden-, Witwen- und Waisenrenten bezahlt werden. Zusätzlich verpflichtete der Versailler Vertrag das Deutsche Reich zu hohen Reparationszahlungen. Um die immense Zahllast zu bewältigen, warf der Staat erneut die Notenpresse an und steigerte die Geldmenge noch weiter. Sogar Städte und Gemeinden halfen beim Druck und bei der Verteilung neuer Scheine. In den Jahren 1914 bis 1923 verliert die Mark drastisch an Wert, wie diese Tabelle belegt. Bildrechte: Kultur- und werbegeschichtliches Archiv Freiburg (kwaf)

Reparationen verschlechtern die Lage weiter

Im Mai 1921 erreichte das so genannte Londoner Ultimatum der Siegermächte Berlin. Sie forderten Deutschland auf, sofort mit der schrittweisen Auszahlung der Reparationsleistungen in Höhe von 132 Goldmark zu beginnen. Deutschland hatte die Forderungen innerhalb von sechs Tagen zu akzeptieren, andernfalls werde das Ruhrgebiet besetzt. Die Reichsregierung unter Joseph Wirth entschied sich, das Ultimatum bedingungslos anzunehmen. Damit beginnt die so genannte Erfüllungspolitik.

In der letzten Nacht ist die Entscheidung gefallen. Die Mehrheit des Reichstages hat sich bekanntlich für das Ja entschieden. Es steht nun eine furchtbar schwere Zeit bevor. Sächsische Volkszeitung, 11. Mai 1921

Deutschland sah sich wirtschaftlich zwar nicht in der Lage, Reparationszahlungen in dieser Höhe aufzubringen. Dennoch entschied das Kabinett, den Auflagen bestmöglich nachzukommen. Man hoffte, den Siegermächten auf diese Art beweisen zu können, dass die Reparationen nicht leistbar sind und revidiert werden müssen. Diese Erfüllungspolitik war stark umstritten und verschärfte die Polarisierung und Radikalisierung der Parteien im Deutschen Reich erheblich.

Politische Radikalisierung und zwei Morde

Zwei Politiker, die sich für die Strategie der Erfüllungspolitik eingesetzt hatten, wurden von der rechtsextremen Vereinigung "Organisation Consul" ermordet: 1921 Matthias Erzberger und 1922 der linksliberale Außenminister Walther Rathenau. Besonders in Bayern fanden militante völkisch-nationale Bündnisse wie die "Organisation Consul" Anhänger. 1920 entstand dort auch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). In Sachsen und Thüringen erstarkten dagegen kommunistische Bewegungen, wie die "Proletarischen Hundertschaften". Der deutsche Außenminister Walther Rathenau wurde am 24. Juni 1922 in Berlin-Grunewald ermordet. Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Kein Vertrauen in die Mark: gallopierende Inflation

Mit der Annahme des Londoner Ultimatums sank auch sprunghaft das Vertrauen in die Mark. Ausländische Kredite wurden zurückgezogen, Investitionen sanken drastisch. Die Inflation in Deutschland wurde zu einer galoppierenden.

Das Geld ist in seinem Werte außerordentlich schwankend geworden. Heute ist es kaum mehr ein Zehntel dessen wert wie vor dem Kriege. Sächsische Volkszeitung, 1. Juli 1921

Obwohl die Notenpressen Tag und Nacht arbeiteten, wurde gedrucktes Geld zur Mangelware – war ein einziger Schein doch kaum noch etwas wert. 1922 hatte die Reichsbank täglich zwei bis drei Milliarden Noten mit immer höheren Nominalwerten auf den Geldmarkt zu bringen. Bald konnte sie den Bedarf nicht mehr alleine stemmen. Wie schon 1918 musste sie Städte und Gemeinden bitten, bei der Emission von Notgeldscheinen zu helfen.