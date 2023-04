Herr Hurrelmann, wie können Sie diese Tat von 2002 erklären?

Zu einer solchen Tat kommt es, wenn ein junger Mann mit seiner eigenen Lebenssituation nicht mehr zurechtkommt. Etwas ganz Schlimmes in der Entwicklungsphase nach der Pubertät ist es, das Gefühl zu haben, ich bin ein Versager. Im Leistungsbereich komme ich nicht zurecht. Aber ich komme auch in anderen sozialen Feldern nicht zurecht. Ich stehe unter Druck, wenn ich Schwierigkeiten mit Lehrerinnen und Lehrern habe oder Schwierigkeiten mit meinen Freunden. Ich kann das nicht aushalten. Ich kann mit solchen Konfliktsituationen nicht umgehen. Ich kann das nicht mit Worten und nicht mit Gesten lösen, sondern ich neige dann zu einer Gewalthandlung. Das sind erlernte Mechanismen.

Da kann das Elternhaus eine große Rolle spielen, weil versäumt wurde zu lernen, wie gehe ich mit Spannungen und Konflikten im Alltag um? Wie reagiere ich darauf? Wie schaffe ich es, ein stabiler Mensch zu bleiben und vor allem auch Rückschläge, Niederlagen, Versagen und Misserfolge auszuhalten. Wenn das alles fehlt und ich das nicht verarbeiten kann, dann verkantet sich das eben bei sehr vielen jungen Männern in der Persönlichkeit und platzt irgendwann raus.

Was wissen wir über die Täter?

In den letzten 20 Jahren hat es mehrere Hundert Fälle weltweit von solchen School-Shootings gegeben, also ganz elementare Gewaltausbrüche an Schulen mit Waffeneinsatz, überwiegend von jungen Männern. Das ist eine Männertat. Frauen machen etwa fünf Prozent davon aus. Es ist unleugbar, dass dahinter eine tiefe Verletzung der eigenen Persönlichkeit steht, die in der Familie, im Umfeld oder in der Schule entstanden sein kann. Die Schule ist oft der letzte Anlass, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Außerdem haben diese Täter offenbar eine psychische Problematik. Der Täter, der mit Waffen in die Schule geht, andere tötet und sich selbst tötet, ist natürlich einer, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Für diesen Moment des Tatablaufes ist er der allmächtige Mensch, der alles steuern kann, vor dem alle Angst haben, um den sich alles dreht. Ein krankes, berauschendes Gefühl. Aber das sind die Mechanismen, in die diese jungen Männer hineingeraten. In der Doku-Serie "AMOK - Erfurt und die Folgen" spricht Bildungsforscher Klaus Hurrelmann über die Motive des Täters und die Veränderungen nach der Tat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Welche Rolle spielen die Medien, die über die Täter berichten?

Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass wir alle - und auch viele Medien - dazu neigen, uns auf den Täter zu konzentrieren. Wir wissen, dass viele der Täter in ihr Handlungsmuster mit einpreisen, dass danach eine öffentliche Berichterstattung über ihre Tat erfolgt. Dass ihnen also eine mediale, gesellschaftliche Aufmerksamkeit zukommt, die sie mit ihren bisherigen Mitteln auch nicht nur annäherungsweise herstellen konnten. Das sind fatale Mechanismen. Und über die vielen Dutzend, manchmal Hunderte von Opfern, wird erst viel später, mal gelegentlich gesprochen. Nach dem Amoklauf von Erfurt sind die Geschehnisse am Gutenberg-Gymnasium auf fast allen Titelblättern zu finden. Bildrechte: imago/Enters

Welche Rolle spielten School-Shootings in Amerika für den Amokläufer in Erfurt?

Die amerikanischen Fälle waren hier sehr stark aufgenommen worden. Wir wissen, dass der Täter von Erfurt das aller Wahrscheinlichkeit nach studiert hat. Und in Deutschland war diese Tat zu dem Zeitpunkt das erste größere Amoklaufereignis, was wir hatten und entsprechend waren alle, auch ich selbst, schockiert zu hören, was da passiert war und unter welchen Umständen die Tat abgelaufen war. Obwohl wir vorgewarnt waren durch die Ereignisse vor allem in amerikanischen High-Schools, die wenig davor stattgefunden hatten. Aber so gesehen hat es uns allen den Boden entzogen. Die Tat hat in Deutschland eine Realität geschaffen, die man vorher nicht für möglich hielt.

Ist es möglich, die Anzeichen für ein School-Shooting im Vorfeld zu erkennen?