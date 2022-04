Was wissen wir über die Täter?

In den letzten 20 Jahren hat es mehrere Hundert Fälle weltweit von solchen School-Shootings gegeben, also ganz elementaren Gewaltausbrüchen an Schulen mit Waffeneinsatz, überwiegend von jungen Männern. Das ist eine Männertat. Frauen machen etwa fünf Prozent davon aus. Es ist unleugbar, dass dahinter eine tiefe Verletzung der eigenen Persönlichkeit steht, die in der Familie, im Umfeld oder in der Schule entstanden sein kann. Die Schule ist oft der letzte Anlass, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Außerdem haben diese Täter offenbar eine psychische Problematik. Der Täter, der mit Waffen in die Schule geht, andere tötet und sich selbst tötet, ist natürlich einer, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Für diesen Moment des Tatablaufes ist er der allmächtige Mensch, der alles steuern kann, vor dem alle Angst haben, um den sich alles dreht. Ein krankes, berauschendes Gefühl. Aber das sind die Mechanismen, in die diese jungen Männer hineingeraten. Bildungsforscher Klaus Hurrelmann spricht in der Doku-Serie "AMOK - Erfurt und die Folgen" über die Motive des Täters und die Veränderungen nach der Tat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Welche Rolle spielen die Medien, die über die Täter berichten?

Titelbilder von Stern, Focus und Spiegel nach dem Amoklauf von Erfurt Bildrechte: imago/Enters Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass wir alle - und auch viele Medien - dazu neigen, uns auf den Täter zu konzentrieren. Wir wissen, dass viele der Täter in ihr Handlungsmuster mit einpreisen, dass danach eine öffentliche Berichterstattung über ihre Tat erfolgt. Dass ihnen also eine mediale, gesellschaftliche Aufmerksamkeit zukommt, die sie mit ihren bisherigen Mitteln auch nicht nur annäherungsweise herstellen konnten. Das sind fatale Mechanismen. Und über die vielen Dutzenden, manchmal Hunderten von Opfern, wird erst viel später, mal gelegentlich gesprochen.

Welche Rolle spielten School-Shootings in Amerika für den Amokläufer in Erfurt?

Die amerikanischen Fälle waren hier sehr stark aufgenommen worden. Wir wissen, dass der Täter von Erfurt das aller Wahrscheinlichkeit nach studiert hat. Und in Deutschland war diese Tat zu dem Zeitpunkt das erste, größere Amoklaufereignis, was wir hatten, und entsprechend waren alle, auch ich selbst, schockiert zu hören, was da passiert war und unter welchen Umständen die Tat abgelaufen war. Obwohl wir vorgewarnt waren durch die Ereignisse vor allem in amerikanischen High-Schools, die wenig davor stattgefunden hatten. Aber so gesehen hat es uns allen den Boden entzogen. Die Tat hat in Deutschland eine Realität geschaffen, die man vorher nicht für möglich hielt.

Ist es möglich, die Anzeichen für ein School-Shooting im Vorfeld zu erkennen?

Solch eine Tat wird lange vorbereitet, wächst in den jungen Persönlichkeiten heran, baut sich schrittweise auf und irgendwann wird die Entscheidung getroffen, dass man die Tat vollbringt. Man hinterlässt dabei aber auch eine ganze Reihe von Spuren, wie wir inzwischen wissen. Und ja: man könnte die Tat aufhalten. Man könnte auf den Täter eingehen, seine schwierige Situation aufnehmen und ihn von der Tat abbringen. Das ist denkbar, präventive Schritte wären machbar.

Wie kann man solche Taten verhindern?

Wir haben gelernt, wie man diese Gewalttaten eindämmen, vielleicht sogar verhindern kann. Und wir reagieren auch auf sie viel klüger, viel bedachter, sozusagen professioneller, als das vor 20 Jahren der Fall war. Inzwischen haben wir für alle Schulen in Deutschland Leitlinien entwickelt, in denen solche Punkte auch aufgelistet sind: Was sind typische Signale, die ein potentieller Täter von sich gibt? Was sind Spuren, aus denen man ablesen kann, dass eine Straftat geplant wird? Das Wissen ist inzwischen da und wir können annehmen, dass es inzwischen sogar gelingt, einen großen Teil dieser Taten im Vorfeld zu blockieren.

Inwiefern müssen Schulen mit in die Verantwortung genommen werden?

Wenn wir die Erfolge in der Prävention einbetten in den Komplex Schule - das Schulklima, die soziale Kultur in den Schulen, die Qualität des Schullebens - dann ist die Bilanz nicht sehr gut. Da hat sich sehr wenig getan.

Wir wissen seit Jahrzehnten, dass wir in den Schulen ein Risiko eingehen, weil wir ganz stark die Anerkennung eines männlichen oder weiblichen Schülers vom Leistungsstand abhängig machen. Wenn ich also einen guten Leistungsstand habe, dann habe ich eine Chance, dass ich anerkannt werde. Eine Schule, die darauf getrimmt ist, die geht das Risiko ein, dass sie die Persönlichkeit, den ganzen Menschen, der dahinter steht, nicht wahrnimmt. Und das kann kränkend sein. Und es bekennen sich die meisten Gymnasien dazu, dass die Leistungen im Vordergrund stehen und alles andere nebensächlich ist.

Das Bildungssystem in Deutschland ist ja im internationalen Vergleich ganz schlecht finanziert. Wir geben viel weniger Geld für den Schulbetrieb aus als die allermeisten vergleichbaren Länder. Also wir haben große Schwächen des traditionellen Schulsystems. Die Schulen sind nach wie vor überwiegend Intellektuelle Trainingsstätten. Die fachliche Bildung steht sehr stark im Vordergrund, die sozialen Verhaltensweisen werden sehr wenig beachtet. Und diese jungen Männer, die zu solchen extremen Taten wie School-Shooting greifen, die spiegeln das wider.

Klaus Hurrelmann Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Über die Person Klaus Hurrelmann ist Bildungsforscher in Berlin. Er arbeitet als Professor für Public Health and Eduacation an der Hertie School. Sein Forschungsinteresse gilt dem Bereich Gesundheits- und Bildungspolitik. Er war Gründungsdekan der ersten Fakultät für Gesundheitswissenschaften in Deutschland an der Universität Bielefeld. Dort war er zwölf Jahre als Direktor des Forschungszentrums "Prävention und Intervention im Kindes- und Jugendalter" tätig.