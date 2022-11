Seit Ende der 90er-Jahre kämpfen daher 17 Berufs- und Personengruppen um die Anerkennung und Auszahlung ihrer Ansprüche aus diesen Versorgungssystemen. Etwa 1,3 Millionen Menschen hatten diese Anwartschaften zu DDR-Zeiten erworben. Doch in den vergangen Jahrzehnten kam immer wieder die Frage auf: Wer ist denn finanziell Zuständig für die Auszahlung? Bund oder Länder? Der Vorschlag lautete: Der Bund trägt 40 Prozent der Lasten, die Länder 60 Prozent. Vor drei Jahren wurde daraus eine 50-50-Regelung. Doch auch die stieß in den neuen Bundesländern auf Widerstand. Daher hatte der Bund das Geld ursprünglich gesperrt und auf eine Einigung mit den Ländern gedrängt, auch ihren Anteil beizutragen. Ohne Erfolg. Erst jetzt kommt eine Lösung: Der Bund übernimmt die Kosten zu hundert Prozent, die Bundesländer können sich darüber hinaus freiwillig am Fonds beteiligen.