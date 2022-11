Bildrechte: dpa

Der Schriftsteller Karl May (1842-1912) verstand es, Geschichten zu erzählen und schuf eine Fantasiewelt, die er für wahr verkaufte. So behauptet er, die in seinen Büchern niedergeschriebenen Abenteuer selbst erlebt zu haben. Angeblich kämpfte er als Old Shatterhand oder Kara Ben Nemsi gegen Grizzlybären und verstand 1200 Dialekte und Sprachen. War Karl May krank und litt unter Lügensucht? Wie konnte er sich so in seine Fantasien reinsteigern und die schillernden Erzählungen glaubwürdig vermarkten?