Impfschäden sind keine Seltenheit

Auch die religiöse Ablehnung der Impfung ("Man pfuscht Gott nicht ins Handwerk") ist Ausgangspunkt von Ab- und Gegenwehr. Und als würde das alles nicht schon reichen, zeigt sich schnell, dass die revolutionäre neue Methode zunächst alles andere als 100 Prozent zielgenau ist. Längst nicht alle Impfversuche klappen. Und Impfschäden sind beileibe keine Seltenheit. Viele Familien zeigen sich daher von den vorgetragenen medizinischen Risiko-Nutzen-Rechnungen komplett überfordert.

Die staatlichen Behörden, besonders im Alpenraum, reagieren auf diese nicht abflauende Skepsis mit der Anhäufung indirekter Zwangsmittel. In Österreich etwa wird 1808 festgeschrieben, dass nur mit Impfscheinen versehene Kinder in die Volksschule aufgenommen werden. Drei Jahre später werden die Namen jener Eltern, deren Kinder ungeimpft verstorben sind, in Zeitungen zur Schau gestellt.

Karikatur zur Impfung gegen Pocken mit Kuhpocken-Serum, 1802. Bildrechte: IMAGO / Photo12

Diese Technik des öffentlichen Bloßstellens praktiziert auch der bayrische Staat. Bevor er sich entschließt – als erstes Land weltweit – noch einen Schritt weiter zu gehen: 1807 führt er die Pocken-Impfflicht ein. In den nächsten 50 Jahren folgen immer mehr Staaten dieser neuen Präventionspolitik und Logik. Nicht jedoch das Königreich Sachsen.

Druck und Widerstand wachsen in Sachsen

Gingen anfangs die wichtigsten Impulse der organisierten Impfgegnerschaft vom süddeutschen Raum aus, so wird Sachsen Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend Dreh- und Angelpunkt der neuen Szene. Im Druck- und Verlagszentrum Leipzig rotieren die Pressen. Denn die Impfgegner-Bewegung ist enorm mittelungsbedürftig. Bis 1910 gehen über 1.000 Publikationen in Druck. Ab 1881 wartet man sogar mit einem eigenen Periodikum auf: dem Monatsblatt "Der Impfgegner".

Unter denen, die früh eine tragende Rolle bei der deutschlandweiten Organisation des Widerstands ausüben, ist der württembergische Querdenker und "Naturarzt" Carl Georg Gottlob Nittinger. Seine Tiraden gegen den vermeintlichen Impf-Aberglauben, "dass ein dem menschlichen Körper eingeimpftes Thiergift, die Jauche aus der Eiterbeule des Kuheuters, ihn gesund, kräftig und blühend mache", verkaufen sich blendend. Und haben Wirkung. Bereits nach seiner ersten Vortragstour durch Sachsen, 1869, brechen die Impfquoten ein. Deckblatt der Monatszeitschrift für Volksgesundheit gegen ärtzliche Irrlehren, "Der Impfgegner", Ausgabe 1. Oktober 1914 Bildrechte: Bibliothek Universität Kassel

1871 gehen sie dann in einigen Regionen sogar noch weiter zurück. Im Stadtbezirk Leipzig etwa lassen sich plötzlich fast zwei Drittel weniger impfen. In den östlichen Vorstadtdörfern sinkt das Interesse sogar auf ganze 15 Prozent herab. Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Als im gleichen Jahr die in Europa bereits heftig wütende Pockenepidemie auch Sachsen überrollt, sterben 15.000 Menschen im Königreich. Allein in Leipzig rafft es jeden 65. Kranken in den besonders impfskeptischen Arbeiter-Bezirken weg. Insgesamt lassen bei dieser letzten großen Pockenepidemie (1971 bis 1973) im Deutschen Reich über 180.000 Menschen ihr Leben.

Titelblatt des 1859 erschienene Buch "Die Impfzeit und die Protestanten gegen Jenner's Gift und Zauber" von Carl Georg Gottlob Nittinger. Bildrechte: Gustav Brauns Verlag Leipzig

Impfflicht für alle: Sachsen und das Reichsimpfgesetz

70 Jahre nach Einführung der Pockenimpfung ist das ein erschreckendes und erschreckend vermeidbares Desaster, auf dass man in Berlin mit einem neuen Reichsimpfgesetz reagiert. Auch Sachsen muss die Impfpflicht nun konsequent umsetzen. Doch Gesetze sind das eine. Die Frage ihrer Durchsetzbarkeit steht auf einem ganz anderen Blatt.

Auf den ersten Blick, konstatiert der Züricher Kulturwissenschaftler Eberhard Wolff in seinen Untersuchungen zur Impfgegnerschaft im Kaiserreich, lassen sich in den penibel geführten sächsischen Akten jener Jahre wenige explizite Impf-Verweigerer ausmachen. Mehr noch: Die Quote der strammen Impfgegner sinkt kontinuierlich von zehn Prozent (1875) auf zwei bis drei Prozent in den Folgejahren.

Eberhard Wolff, Kulturwissenschaftler und Medizinhistoriker an den Universitäten Basel und Zürich. Bildrechte: privat