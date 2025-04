Buchenwald ist schon länger von vielen Seiten ein Objekt geschichtsrevisionistischer Angriffe. Die AfD hat 2017 einen Eklat provoziert, als sie an einer Gedenkveranstaltung in Buchenwald teilnehmen wollte. Kurz zuvor hatte Björn Höcke in seiner Dresdner Rede die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen als "dämliche Bewältigungspolitik" bezeichnet und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. Die Gedenkstätte hatte Höcke darauf hin mitgeteilt, dass er bei der Kranzniederlegung zum 27. Januar nicht willkommen sei. Allerdings hat er trotzdem versucht, Zutritt zu erlangen und die Gedenkstätte hat ihm daraufhin Hausverbot erteilt.