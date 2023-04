Im Frühjahr 1983 ist es dann so weit. Das Magazin "Stern" kündigt am 25. April an, Dutzende Bände von Hitlers Tagebuch zu haben. Mehr als neun Millionen D-Mark bezahlt der Verlag "Gruner + Jahr" dafür. Am 28. April kommt die berühmte Ausgabe mit den ersten Auszügen daraus an die Kioske – trotz nicht ausgeräumter Zweifel an der Echtheit der schwarzen Kladden. Redaktions- und Verlagsleitung wollen ein Gutachten des Bundeskriminalamtes nicht abwarten. Bereits am 6. Mai steht fest, dass Hitlers vermeintliche Tagebücher eine Fälschung sind. Der Skandal ist perfekt und Börnersdorf gerät mit ins Lampenlicht der Weltöffentlichkeit.