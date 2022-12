Was heute für viele Menschen undenkbar scheint, war vor gerade einmal 100 Jahren auf russischem Staatsgebiet bittere Realität. Die eigentlich so fruchtbare Region erlitt innerhalb von nicht einmal zehn Jahren zwei schwere Hungersnöte. Nachdem die erste zwischen 1921 und 1922 auf dem Gebiet Russlands bereits schätzungsweise fünf Millionen Menschenleben forderte, folgte bereits Anfang der 1930er-Jahre die nächste Katastrophe. Weitere neun Millionen Menschen starben in den Republiken der noch jungen Sowjetunion. Besonders hart traf es die Ukraine. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?