Interview: "Dahinter steckt mehr als nur eine Skepsis gegenüber dem Impfen."

EW: Ja, das ist natürlich so die übliche, auch heute immer wieder herangezogene Interpretation, dass es da einzelne böse Buben gibt, die als Agitatoren durchs Land ziehen und das unschuldige Volk verführen bzw. in den Irrglauben führen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Jede Bewegung ist natürlich abhängig vom Auftreten einzelner Personen. Aber diese Entwicklung hätte definitiv nicht so begonnen, wenn da nicht bereits der Boden dafür bereitet gewesen wäre. Da ist eben die große und bis heute schwierige Frage: Was hat dazu geführt? Dahinter steckt mehr als nur eine Skepsis gegenüber dem Impfen. Da steckt etwas drin, was mir vor allem in den letzten Wochen auch immer wieder durch den Kopf ging. Der Begriff: Systemvertrauen!