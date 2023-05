Darauf hatte auch die Rechtsanwältin Seda Basay Yildiz gehofft. Sie hatte als Nebenklageanwältin die Familie von Enver Şimşek vertreten. Sie warf den Ermittlern schwere Fehler vor, wie die jahrelange Kriminalisierung der Angehörigen der Opfer und kritisierte, dass den Spuren zu einem möglichen Unterstützernetz des NSU-Trios nicht nachgegangen worden sei. Ihr Fazit zehn Jahre später fällt bitter aus: Der Rechtsstaat habe versagt.

Da hat der Rechtsstaat versagt, weil hier sehr viel Vertrauen kaputtgegangen ist. Es wäre die Möglichkeit gewesen, dieses Vertrauen wieder herzustellen. Diese Chance wurde einfach nicht genutzt. Seda Basay Yildiz, Rechtsanwältin

Der NSU hätte früh gestoppt werden können

Gunnar Breske war als Berichterstatter für den Mitteldeutschen Rundfunk beim NSU-Prozess akkreditiert. Wie die drei NSU-Täter stammt auch Breske aus Jena und ist nur wenige Jahre nach Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe geboren. Er glaubt, die Terroristen hätten früh, noch in Jena, gestoppt werden können, hätten Polizei und Behörden keine Fehler gemacht.

Gunnar Breske stammt aus Jena und hat für den MDR vom NSU-Prozess in München berichtet. Bildrechte: MDR/Marco Prosch Breske kennt die Jenaer Schauplätze des Nationalsozialistischen Untergrunds genau – wie die Garage, in denen Böhnhardt, Zschäpe und Mundlos Sprengstoff, Rohrbomben und rechtsradikales Propagandamaterial lagerten. Am 26. Januar 1998 durchsuchte die Polizei den Garagenkomplex in Jena. Zunächst fanden sie nicht die richtige Garage. In der Zwischenzeit floh Uwe Böhnhardt, der bei der Durchsuchung dabei war. Als die Ermittler fündig werden und die Dimension erkennen, ist das NSU-Trio auf der Flucht. Gunnar Breske ist sich heute sicher:

Wenn das alles ansatzweise korrekt gelaufen wäre bei der Durchsuchung dieser Garagen, hätte das alles enden können, bevor es angefangen hat. Gunnar Breske, Berichterstatter beim NSU-Prozess

In den fünf Jahren, die der Prozess in München dauerte, berichtete Breske immer wieder als Fernsehreporter über die aktuellen Entwicklungen, auch am Tag der Urteilsverkündung am 11. Juli 2018.

Beate Zschäpe gehörte zum kriminellen Kern des NSU. Bildrechte: dpa Beate Zschäpe wurde wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihre Mitangeklagten kamen mit vergleichsweise milden Haftstrafen davon. Viele Fragen sind nicht beantwortet, so Gunnar Breske. Warum wurden ausgerechnet diese Opfer ausgewählt? Wer hat geholfen? Sein Resümee heute: "All das ist unbeantwortet und ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich noch Antworten gefunden werden. Ich denke, eher nicht."

Rechtsterroristische Strukturen bestehen weiter

Auch Katharina König-Preuss hat in den 90er-Jahren in Jena gelebt. Heute sitzt sie für die Links-Partei im Thüringer Landtag. Als Jugendliche erlebte sie, wie die Neonazis die Straße in Jena dominierten und Jagd auf diejenigen machten, die anders dachten und anders aussahen. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gehörten zu diesen Rechtsextremen.

Die Linke-Politikerin Katharina König-Preuss hat in den 90er-Jahren in Jena erlebt, wie Rechtsextreme Jagd auf Menschen machten, die ihnen nicht passten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bis heute beschäftigt sich König-Preuss mit den rechtsradiklen Umtrieben in Deutschland und besonders in ihrer Heimatregion Thüringen. So etwas wie der "Nationalsozialistische Untergrund" könne jederzeit wieder entstehen, befürchtet sie: "Die Ideologie ist ja weiterhin verbreitet und die Strukturen, die bereit sind, einen sogenannten Tag X umzusetzen, sind viel größer als man gesellschaftlich so als Wissen zur Verfügung hat. Und von daher – rechtsterroristische Strukturen, die bereit sind, Morde zu begehen, die gibt es aktuell. Und die einzige Frage ist, ob es gelingt, die aufzuhalten."

Aufklären und Wachrütteln