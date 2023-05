Die für mich gravierendste Ungerechtigkeit ist der grundgesetzwidrige Ausschluss der Chemiker und anderen Naturwissenschaftler von der zusätzlichen Altersversorgung der technischen Intelligenz (AVI tech) in der Bundesrepublik. Die Chemiker in der mitteldeutschen Chemieregion waren 1950 die Hauptzielgruppe dieses allerersten Zusatzversorgungssystems der DDR überhaupt, das 1991 auch mit dem AAÜG (Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebiets, Anm. d. Red.) überführt wurde. Durch ein - in meinen Augen - krasses Fehlurteil des Bundessozialgerichts von 2001 wurden die Chemiker durch dieses aber davon ausgeschlossen, weil das Bundessozialgericht (BSG) ohne vorhergehende Sachermittlung und ohne die maßgeblichen DDR-Verordnungen zu prüfen, entschieden hat, dass die Diplomchemiker keine Ingenieure seien und deshalb keinen Anspruch hätten. In einem anderen Urteil am gleichen Tag hat das BSG dann aber eigenartigerweise geurteilt, dass Fachschulökonomen einen Anspruch hätten, weil sie als sogenannte "Ing.-Ökonomen" den Titel "Ingenieur" hätten. Alle Instanzengerichte hatten sich danach an diese Fehlurteile zu halten.