Das vom Bund geförderte Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste (DZK) in Magdeburg unterstützte eine wissenschaftliche Untersuchung der Schädel. Es sollte die Provenienz, also die Herkunft der Schädel, analysiert werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möchten die Identität und Würde der Menschen wiederherstellen, z. B. in der Rekonstruktion der Namen und deren Geschichten. Dabei bleiben Lücken und Ungewissheiten bestehen. "Wir versuchen uns dem Thema offen zu stellen, also nichts unter den Teppich zu kehren, sondern aufzuarbeiten, wie wir das in dem Projekt auch gemacht haben", sagt Susanne Finne-Hörr, Pressesprecherin der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha.