Probewarnung der Bevölkerung am 8. Dezember 2022 Am 8. Dezember 2022 sollen die Menschen in Deutschland eine Probewarnung von Bundesinnenministerium und Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf das Handy bekommen. Auch über Warn-Apps, Radio, Fernsehen, Anzeigetafeln der Bahn und über Sirenen soll gewarnt werden. Damit werden die für Not- und Katastrophenfälle zur Verfügung stehenden Warnsysteme geprüft und technische Abläufe getestet. Der Warntag ist zugleich eine Übung, um die Bevölkerung mit den Abläufen bei behördlichen Alarmierungen vertraut zu machen und für das Thema zu sensibilisieren. Beim ersten bundesweiten Warntag am 10. September 2020 war einiges schief gelaufen. Unter anderem kam die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Wäre es tatsächlich ein Ernstfall gewesen, wären viele Bürger nicht rechtzeitig gewarnt worden. Das Bundesinnenministerium hatte den Probealarm damals als "fehlgeschlagen" bezeichnet.