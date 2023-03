Das Sterben des "Unsterblichen": Stalins tagelanger Tod

Hauptinhalt

Josef Wissarionowitsch Dschugaschwilli, genannt Stalin, wurde am 21. Dezember 1879 in der georgischen Stadt Gori geboren. Im Laufe seines Leben wird er zu einer der mächtigsten politischen Figuren weltweit. Die Herrschaft des "stählernen Diktators" war von Gewalt und Terror geprägt und bis zum letzten Atemzug spannend. Denn während Stalin am 28. Februar 1953 nach einem nächtlichen Trinkgelage einen Schlaganfall erleidet und die Ärzte um das Leben des Diktators ringen, kämpfen seine Höflinge schon um die Nachfolge. Am 5. März 1953 stirbt der Machthaber in seiner Datscha in Kunzewo nahe Moskau.