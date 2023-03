Waffen in Deutschland Ist Deutschland eine Waffennation?

Hauptinhalt

Über Jahrhunderte war der Besitz von Waffen in Deutschland völlig normal. Noch bis in die 1970er-Jahre konnte man in der Bundesrepublik eine Pistole bequem per Quelle- oder Neckermann-Katalog bestellen. Ein zentrales Waffenregister gibt es in Deutschland erst seit 2019, auf Drängen der EU. Schärfere Waffengesetze kommen immer nur dann, wenn sich Tragödien ereignen, wie beispielsweise der Amoklauf in Erfurt 2002, der Anschlag in Halle 2019 oder jetzt in Hamburg.