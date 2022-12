Welche psychologischen Mechanismen entscheiden, dass man der einen oder anderen Gruppe zugehörig ist?

Wir orientieren uns nach wie vor an Kleingruppen: Wer sind die Menschen, die man um Rat fragen würde, an die man sich wenden würde, wenn man Hilfe braucht? Da kommt man möglicherweise auf ein Dutzend, mit denen man auch aktiv im Austausch ist. Das sind evolutionär entwickelte Schutzmaßnahmen. Der "inner circle" ist eher klein. Da können auch die Sprache oder Hautfarbe eine Rolle spielen.

Und wann wird aus Angst Gewalt?

Da kann ich nur mutmaßen: Wenn Dauerstress stattfindet und es einfach keinen Moment gibt, in dem er reguliert werden kann. Wut und Angst sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich in eine stressige Situation komme, kann ich entweder fliehen oder kämpfen. Bei chronischem Stress verselbstständigen sich die Reaktionen. Durch beispielsweise Dauernachrichten im Newsfeed ist der Stresspegel dauerhaft hoch. So kann sich die Reaktion verfestigen.

Man nennt die Wut auch Sekundäremotion. Das bedeutet, darunter liegt oft etwas anderes. Im Verkehr passiert das: Wenn man Menschen anspricht, die im Verkehr sehr aggressiv sind, dann kommt nicht selten heraus: Sie waren unter Stress, hatten Angst, zu spät zu kommen oder waren unter Druck. Daher kommt die Wut. Sie ist ursprünglich eine Überlebensemotion, um eine Grenze zu setzen.

Wieder das Beispiel Corona: Hätte man die Ängste ernst genommen, wäre jemand da gewesen, dann hätte sich die Angst vielleicht beruhigt. Aber wenn das nicht der Fall ist und es dann auch noch einen Schuldigen für meine Angst gibt, also die "andere" Gruppe, dann grenze ich mich ab und schütze meine eigene Gruppe.

Was kann man der Angst und Wut entgegensetzen?

Das klingt vielleicht eigenartig, aber der Königsweg ist Mitgefühl. Das heißt nämlich, ich bin bereit zu hören, was der andere zu sagen hat. Mit offenem Geist. Ich bin bereit zu spüren, dass er auch leidet. Aus diesem Mitgefühl heraus kann Bewegung entstehen. Erst durch dieses Mitgefühl spüre ich: Ach, der ist nicht nur ein aggressiver Idiot, der alle anderen bedrohen will, sondern ihm wurde gedroht, dass er seinen Job verliert – zum Beispiel. Man fängt also an, den Menschen dahinter zu sehen.

Schwieriger wird es bei einer Gruppe: Die Coronaleugner, die Ärzte, die Medien, die Politiker – das ist scheinbar immer so eine homogene Gruppe. Doch sobald man die Möglichkeit hat, das Individuum zu sehen, mit all seinem Leid und Stress, kann man dem Anderen adäquat begegnen. Es gibt also nicht nur Impfen und Nicht-Impfen, sondern: Wir wollen eigentlich alle in Sicherheit leben, geschützt sein. In dem Kontext eben offen bleiben, sich selbst und anderen mit Mitgefühl begegnen, möglichst ohne vorfertigen Schubladen, das ist die beste Lösung.

Bildrechte: Csilla Jeszenszky Über die Person Dr. Csilla Jeszenszky ist Psychologin und Psychotherapeutin in Dresden. Im Rahmen der MDR-Online-Serie "Egostory" hat sie die Autoren fachlich beraten.