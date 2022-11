Eine repräsentative Studie der Bertelsmann-Stiftung über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland (2020) zeigt: Das Vertrauen in Institutionen und das Gerechtigkeitsempfinden ist in den neuen Bundesländern geringer als in Westdeutschland, ebenso die Solidarität und Hilfsbereitschaft. Das bedeutet nicht, dass die Ostdeutschen per se unsolidarisch sind, in ihren heimischen Gemeinschaften sind sie das durchaus. Doch wer kein Vertrauen in den Staat und seine Institutionen hat, wird sich auch weniger an ihre Regeln halten, wird sich weniger für jene einsetzen, die sie aufstellen.