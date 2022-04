Srebrenica – eine muslimische Enklave

Während der Beweis, dass es sich um Völkermord handelt, für Butscha offenbar noch aussteht, ist er für Srebrenica inzwischen erbracht. Wie überall im ehemaligen Jugoslawien lebten Serben und Bosniaken dort jahrzehntelang mehr oder weniger friedlich nebeneinander. Als der Bosnienkrieg begann, flüchteten die meisten Serben aus der Stadt – sie wurde damit zu einer bosnisch-muslimischen Enklave. Im Laufe des Konflikts strömten immer mehr Muslime nach Srebrenica.

Die Muslime suchten dort Schutz vor serbischen Milizen unter General Ratko Mladić und wähnten sich in Sicherheit – die UN hatte das Gebiet zur Schutzzone erklärt und niederländische und kanadische Blauhelmsoldaten vor Ort stationiert. Doch die Serben zogen den Belagerungsring um die muslimische Enklave immer enger und nahmen sie schließlich am 11. Juli 1995 ein. Damit war das Schicksal der männlichen Bewohner besiegelt.

Opfer von General Mladić getäuscht

Doch die Opfer wurden zunächst über die wahren Absichten der serbischen Milizen getäuscht. Eine Filmaufzeichnung zeigt den bosnisch-serbischen Befehlshaber Mladic, wie er den muslimischen Gefangenen in Srebrenica beteuert, ihnen würde nichts geschehen. Mladic steigt von einem mit muslimischen Gefangenen besetzten Bus in den anderen, stellt sich vor, streichelt Kindern über den Kopf und sagt, man wolle die gefangenen Muslime in das von muslimischen Truppen kontrollierte Gebiet transportieren.

"Ich bin barmherzig zu euch", sagt der General, "diesmal schenke ich euch das Leben". Doch kurz danach werden Männer und heranwachsende Jungen von Frauen, Kindern und Greisen getrennt, abgeführt und erschossen. Die Ermordungen fanden am 11. und 12. Juli 1995 an verschiedenen Orten statt, die Menschenjagd dauerten noch tagelang, denn einige Tausend Bosniaken versuchten, in einer bewaffneten Marschkolonne in muslimisch besetzte Gebiete zu entkommen. Ex-General Ratko Mladic wurde für das Srebrenica-Massaker zu lebenslanger Haft verurteilt. Manchen serbischen Nationalisten gilt er immer noch als Held. Bildrechte: dpa

Niederlande am Völkermord mitverantwortlich

Der Befehlshaber der bosnisch-serbischen Truppen, die dafür verantwortlich waren, Ex-General Ratko Mladic, wurde im November 2017 u.a. wegen Völkermordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Mitschuld am Tod hunderter Muslime haben Richter im Juni 2017 zudem den Niederlanden zugesprochen. Angehörige der Opfer hatten den Staat verklagt. Niederländische UN-Soldaten ergaben sich im Juli 1995 kampflos beim Sturm serbischer Einheiten. Das Berufungsgericht in Den Haag befand, die niederländischen UN-Blauhelmsoldaten hätten die bosniakischen Männer und Jungen nicht vor dem Zugriff der Milizen geschützt. Die Niederlande sollen den Opferfamilien nun eine Teil-Entschädigung zahlen, so das Urteil.

Bewaffnete UN-Soldaten, auch Blauhelmsoldaten genannt. Bildrechte: dpa

Srebrenica am 13. Juli 1995