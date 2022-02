Am Anfang einer Violine steht der Baum. In den Holzstücken, die André Mehler verwendet, steckt der Klang schon drin: "Beim Auswählen klopfe ich darauf, um zu hören, wie hell oder dunkel es klingt." Der Ahorn für den Boden der Violine tönt anders als die Fichte für den Deckel. Der Geigenbauer folgt seinem Klangideal. Dennoch klingt keines seiner Instrumente gleich. Das liegt daran, dass es sich um Naturmaterialien handelt, wie er erklärt:

Am Anfang von André Mehlers Leidenschaft für die Instrumente stand die 120 Jahre alte Violine seines Großvaters. Nachdem er bei einer Mitschülerin zum ersten Mal ein Instrument in der Hand gehalten und Zuhause davon erzählt hatte, erfuhr er, dass sein Großvater Geige gespielt hat: "Bis dahin wusste ich nicht, dass die Violine noch auf dem Dachboden existiert. Ich habe sie mir dann zu Weihnachten gewünscht."

André Mehler geht in die Ausbildung als Geigenbauer und studiert Instrumentenbau in Markneukirchen. Danach arbeitet er für zwei Jahre in der italienischen Geigenhochburg Cremona, dem Ort, wo schon Stradivari und Guarneri ihre Instrumente schufen: "Cremona ist ein Ort, an dem Geigenbau entstanden und gepflegt worden ist. An dieser Tradition orientieren wir uns bis heute."