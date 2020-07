"Sorbisch sein, das bedeutet viel mehr als Ostern Eier anzumalen und auszureiten", sagt Benedikt Dyrlich. Der 70jährige Schriftsteller setzt sich dafür ein, dass die sorbische Kultur nicht nur auf Folklore reduziert wird.

Aufgewachsen im katholischen Glauben

Die Eltern in sorbischer Tracht Bildrechte: Privat In Neudörfel, einem kleinen Dorf bei Bautzen wuchs Dyrlich mit fünf Geschwistern auf. Der katholische Glaube bestimmte das Leben seiner Familie. Davon zeugen die Figuren in der alten Werkstatt des Vaters, der Schnitzer und Geschichtenerzähler war. Der eingestaubte Jesus an der Wand versetzt Benedikt Dyrlich und seinen Bruder Nicolaus zurück in ihre Kindheit, als sie oft in der Werkstatt spielten: "Neben der religiösen Welt gab es hier auch die Märchenwelt mit der sorbischen Mittagsfrau, dem Schlangenkönig oder Krabat." Dyrlich erinnert sich auch an die gemeinsamen Gebete mit der Mutter: "Das hat mich immer zu Phantasien getrieben, das leise Reden oder das halblaute. Ich habe die Wortkunst über das Hören wahrgenommen."´



Gebete und Geschichten

Jesusfigur in der Werkstatt des Vaters Bildrechte: Glaubwürdig / MDR FERNSEHEN Aus dem Jungen, der in der Werkstatt den Geschichten des Vaters oder zuhause den Gebeten der Mutter lauschte, wurde ein Schriftsteller. Seine Bücher erscheinen heute in sorbischer und deutscher Sprache. Schon als 14-jähriger durfte er Aufsätze veröffentlichen. Einer war inspiriert von einer Begegnung mit Täve Schur, 1964, als er beim 5. Pioniertreffen in Karl-Marx-Stadt DDR-Meister wurde: "Er hat uns direkt so angesprochen, hat mich auch bisschen gleich diszipliniert, weil mein Fahrrad nicht so richtig schön geputzt war."

Bibel-Übersetzung in den Sommerferien

Benedikt Dyrlich als Student Bildrechte: Privat Rennfahrer wollte Benedikt Dyrlich dann doch nicht werden, nach der Schule begann er ein Theologiestudium in Berlin. Der damalige Priesteranwärter war ein Musterstudent. Im heißen Sommer von 1969 fuhr er nicht zum Baden, sondern begann, mit Freunden die Bibel in seine Muttersprache zu übersetzen. Seine gesamten Sommerferien gingen dafür drauf: "Es ist eine herausragende Kulturleistung gewesen, nicht nur von mir, sondern von dieser ganzen Gruppe. Ich war der jüngste Übersetzer."



Bis heute nimmt er die Bibel oft zur Hand. Mittlerweile ist Benedikt Dyrlich 70 und beschreibt dieses Bedürfnis auch als "Sehnsucht nach der Überschreitung der eigenen Begrenztheit": "Das ist für mich Grundvoraussetzung, für einen Glauben an etwas, was über mir steht."

Literat und Politiker im Dienste der sorbischen Kultur

Blick auf Bautzen Bildrechte: Glaubwürdig / MDR FERNSEHEN Anstatt Priester zu werden, gründete Dyrlich damals eine Familie und kehrte nach Bautzen zurück. Die sorbische Kultur lag ihm am Herzen, dazu gehört für ihn die reiche sorbische Literatur, die dieses Erbe schriftlich überliefert und am Leben hält: "Es ist ein Glücksumstand, dass wir Sorben uns seit Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart immer wieder an die kulturellen Entwicklungen in Europa angeschlossen haben. Somit haben wir eine reiche sorbische Literaturkunst, die modern, auch provokant und sogar avantgardistisch ist."



Im Herbst 1989 gab Benedikt Dyrlich das Schreiben für eine Zeit lang auf. Sein Leben wendete sich, er ging in die Politik. Als sorbischer Abgeordneter der SPD erarbeitete er damals die sächsischen Verfassung mit und setzte sich dabei für die "Gewährleistung, Förderung und den Schutz der sorbischen Sprache und Kultur ein". Er arbeitete am Kulturraumgesetz mit und an dem Artikel, der die Umwelt als Staatsziel formuliert, all das, "damit die ländlichen Räume auch eine Zukunftschance bekommen".