Carolin Arnold lässt ihren Bienen Honig als Wintervorrat. Normalerweise tauschen Imker den gegen Zuckerwasser aus. Ihr bleibt deswegen weniger Honig zum Verkauf: "Aber die Bienen danken es mir, sie starten im Frühjahr viel vitaler in die Saison", hat sie beobachtet.

"Respekt vor Gottes Schöpfung"

Den Bienen ein bisschen Honig lassen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gottes Schöpfung und somit allen Tieren und Pflanzen mit Respekt und Liebe zu begegnen, das ist Herzenssache für die 30-Jährige. Die Landwirtschaft auf ihrem kleinen Gehöft in Weischwitz an der Saale ist nicht auf reinen Gewinn ausgerichtet. Um das finanziell durchzuhalten, arbeitet sie zusätzlich halbtags in der Verwaltung des Theaters Rudolstadt. Außerdem sieht sie die Tätigkeit dort als guten Ausgleich: "Das ist das, was ich gelernt habe, und immer wieder auch was Neues zu erfahren zu den Stücken, die aufgeführt werden, das ist einfach richtig schön." Dass sie nun das tut, wofür sie brennt, das war ein langer Weg:

Halbtags im Theater Rudolstadt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Ich war acht Jahre lang mit meinem Mann in Eisenach, hab dort in der Verwaltung gelernt, gearbeitet, wir sind aber jedes Wochenende wieder nach Weischwitz gekommen, weil uns Land und Leute so fehlten. Dann haben wir uns 2017 gesagt: 'Wir kommen wieder zurück und bauen uns eine Landwirtschaft auf, ein bisschen anders als eine normale Landwirtschaft, aber für uns genau das Richtige."

Eine junge Christin, die nachdenkt und zupackt

Imkern mit den Nachbarskindern Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hühner und Enten gehören neben den Bienen nun zum Hof. Doch eines Tages landen auch diese liebevoll aufgezogenen Tiere in der Pfanne, gibt sie zu: "Das ist der Lauf der Dinge. Aber bis zum letzten Tag, bis zur letzten Minute soll es ihnen gut gehen", sagt sie. Tatsächlich haben auch die Thüringer Waldziegen so gesehen nicht viel zu meckern. Wenn Frieda und Gerda, Motte und Mona auf eine neue Weide sollen, dürfen sie zu Fuss dorthin, denn mit dem Hänger fahren sie nicht gern.

Wissen und Überzeugungen weitergeben Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Verantwortungsbewusst mit Gottes Schöpfung umgehen – für Carolin gehört das Prinzip der Nachhaltigkeit dazu. So zeigt sie beispielsweise den Nachbarskindern, wie Stoff, mit Bienenwachs getränkt, Plastik ersetzen kann: "Da kommt dann Euer Frühstücksbrot rein." Unterstützt wird Carolin von ihrem Mann, der ihren Tatendrang liebt, und derzeit von Nele, die ihr freiwilliges ökologisches Jahr auf dem Hof in Weischwitz absolviert. So gibt Carolin Arnold auch an andere weiter, dass man im Kleinen Großes bewirken kann.