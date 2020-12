Seit sie denken kann, backt Carolin Krahl im Advent zusammen mit Oma Marianne Butterplätzchen am laufenden Band. So wie ihre Großmutter es schon mit ihrer Oma tat.

Die Erinnerung an eine ruhige, stressfreie Weihnachtszeit in der Familie will man natürlich weitergeben, weil man sich ja selbst damit wohl gefühlt hat.

Carolin Krahls Familie lebt im Dörfchen Waffenrod in Thüringen. In dem vier-Generationen-Haushalt wird nicht nur die Backtradition hochgehalten. Auch Weihnachten feiert die Familie klassisch mit Weihnachtsbaum, Weihnachtsgans und Gabenbringer. Ihre Tochter Elena kennt die Bedeutung des Weihnachtsfests genau: Im Krippenspiel spielt sie einen Engel.

Carolin Krahl ist zweifache Mutter. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bis sie eher durch Zufall im Krippenspiel der Gemeinde, in dem ihre beste Freundin spielte, einsprang. Es war der Beginn eines Prozesses, an dessen Ende ihre Taufe als 33-jährige Mutter stand:

"Ich empfand es als ein sehr schönes Erlebnis, die Taufe gemeinsam mit meinen Kindern – meine Tochter war 5 Jahre und mein Kleiner ein halbes Jahr alt – zu erleben. Man fühlt sich so aufgehoben, so geborgen, ich kann's gar nicht beschreiben!"