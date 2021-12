Catrin Ripka aus Markersdorf bei Gera ist das, was man eine engagierte Frau nennt: Sie baute ein Familienzentum auf, kümmerte sich um unbegleitete Flüchtlinge im Teenageralter, setzt sich in verschiedenen Initiativen für die Natur ein, arbeitet an einem Tourismuskonzept für die Region, organisiert und betreut kulturelle Projekte. Die gelernte Wirtschaftskauffrau ist ständig unterwegs.