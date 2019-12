Ihr 90. Geburtstag liegt erst zwei Monate zurück, da kümmert sich Christa Matthes schon um die nächste Feierlichkeit: ein Kaffeekränzchen im Seniorendomizil am Zoo in Dresden. Weil sich die hochbetagte Frau körperlich noch sehr gut fühlt, organisiert sie monatliche Kaffeekränzchen. Sie backt für ihre 30 Nachbarn, darunter alte und pflegebedürftige Menschen, die in der Seniorenresidenz ein spätes Zuhause gefunden haben.